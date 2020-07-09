احذري| 7 علامات إذا وجدتِ إحداها على اللحم فاعلمي أنه فاسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

من الضروري معرفة اللحم التالف من الصالح حفاظًا على صحتنا، وقد يختلط الأمر على ربة المنزل، وربما لا تستطيع التميّيز.

لذا نذكر لكم بعض العلامات التي تدل على أنه تلف أو فسد، كما ذكر موقع "wikihow".

1- أولا يجب التأكد من أن اللحم باللون الأحمر في جميع الجوانب، أما البني الغامق أو الرمادي من عند حوافه، فيدل على أنه غير صالح للتناول والاستهلاك.

2- اللحم الفاسد تظهر عليه علامات خضراء أو بيضاء بسبب التجمعات البكتيرية.

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3- اللحم الأحمر الفاسد له رائحة نفاذة مميزة، عكس الجيد رائحته مختلفة وجيدة.

4- يفضل شراء اللحم من الأماكن الموثوق بها النظيفة، مع ضرورة التأكد من ختم الذبح عليه.

5- الشعور بطبقة لزجة على اللحم، يعني أن البكتيريا بدأت تتكاثر عليه، وبذلك يصبح غير آمن.

6- عند وجود رائحة تشبه "زفارة السمك"، فهذا يدل على فساده؛ لأن اللحم الجيد والطازج ليس له رائحة غير الدم فقط.

7- يجب أن تكون الدهون المتواجدة داخل اللحم الطازج باللون الأبيض الفاتح، ما يساعد على طهي اللحم بطريقة أسرع، أما إذا كان لونها غامقًا، فهذا يشير إلى أن اللحم ليس جيدًا، وسيستغرق وقتًا طويلاً في طهيه، ما يؤدي إلى تقليل فائدته بسبب طهيه لمدة طويلة.