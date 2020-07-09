موضة الطبعات تسيطر على تصاميم أهم الماركات العالمية في خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يوليو 2020 04:07 مساءً -

من منصات عروض أهم الماركات العالمية التي عرضت أحدث مجموعاتها في عواصم الموضة العالمية بدايةً من نيويورك، مروراً بلندن وميلان ووصولاً إلى باريس، جاءت موضة الطبعات؛ لتتربع من جديد على عرض الأزياء الرائجة لموسم خريف 2020.

جاكيت رسمي بطبعات نسيج السجاد من إيترو Etro



وعلى الرغم من استمرارية موضة الطبعات لخريف 2020، إلا أننا لاحظنا تحولاً تاماً حيث عمد المصممون إلى التوجه نحو قطع الأزياء بالطبعات سهلة الارتداء والأكثر العملية.

تعرفي معنا اليوم في الخليج 365 على دليل أبرز اتجاهات موضة الطبعات لموسم خريف 2020 التي رصدناها على منصات أهم الماركات العالمية، واختاري منها ما يناسب أسلوبك وذوقك؛ كي تكوني مواكبة لأحدث خطوط الموضة.

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اتجاهات موضة الطبعات لخريف 2020

موضة الكارو الأكثر رواجاً لخريف 2020

فستان كارو عملي من فكتوريا بيكهام Victoria Beckham



في كل عام، تعد موضة طبعات الكارو من أساسيات موسم الخريف، حيث إنها تمثل الدفء بالنسبة إلينا بالأخص وأن معظمها يأتي مصمماً من نسيج الصوف. ولخريف 2020، فاضت موضة الكارو على منصات العروض لأهم الماركات العالمية؛ لتكون الطبعات الأكثر رواجاً هذا الموسم.

جاءت مجموعة علامة تيبي Tibi موازيةً بين التميّز والعملية، وقد لفتنا الفستان بطبعات الكارو الذي يجمع بين اللونين الأزرق الفاتح والداكن للفرز الأنثوي. كما ولفتنا قميص الكارو الذي مزج بين الأسود والأبيض والأسود ضمن عرض فكتوريا بيكهام Victoria Beckham والذي تم تنسيقه مع تنورة ميدي سوداء وحذاء بوت عالٍ لإطلالة خريفية بامتياز.

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موضة الطبعات المستوحاة من السجاد لخريف 2020

إطلالة من باكو رابان Paco Rabanne بأسلوب طبعات نسيج السجاد



جاءت موضة الطبعات المستوحاة من السجاد أو ما يسمى Tapestry واحدة من الاتجاهات الجديدة الأكثر عصرية لخريف 2020، والتي لم يسبق لنا أبداً رؤيتنا لها من قبل على منصات العروض ضمن أسابيع الموضة العالمية.

لفتتنا الطبعات المستوحاة من السجاد ضمن عرض دار إيترو Etro المعروف بتصاميمه الرائدة بالطبعات. فأعجبنا هذه الإطلالة التي جمعت بين الأبيض مع جاكيت طويل بأسلوب طبعات نسيج السجاد.

كما جذبتنا موضة الطبعات المستوحاة من السجاد ضمن عرضَي مارين سير Marine Serre و باكو رابان Paco Rabanne لتضفي على اتجاهات الموسم لمسة من الدفء الذي نحتاج إليه بالفعل في موسم الخريف.

طبعات الورود الكبيرة موضة خريف 2020

معطف بطبعات الورود الكبيرة من بالنسياغا Balenciaga



من أجمل الطبعات التي تناسب خريف 2020 هي طبعات الورود الكبيرة والبارزة التي تضفي بالفعل لمسة من الأنوثة على أي إطلالة. وقد جاءت طبعات الورود الكبيرة بألوان وتصاميم متنوعة لدى الكثير من أهم الماركات العالمية، لفتتنا لدى باكو رابان Paco Rabanne من خلال فستان بتصميم واسع، وقد تم تنسيقه مع حذاء بوت من نفس الخامة واللون.

أما علامة بالنسياغا Balenciaga فقد قدمت لخريف 2020 موضة طبعات الورود الكبيرة بأسلوب عصري من خلال معطف باللون الأحمر وتصميم أكتاف بارزة مع طبعات باللون الأسود. نسقي تحته لغينغ Legging وحذاء بوت عالٍ كليهما باللون الأسود لإطلالة جذابة مفعمة بالجرأة.

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