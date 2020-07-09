طريقة تثبيت الروج بسرعة وسهولة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يوليو 2020 04:07 مساءً - تتساءل الكثيرات من النساء عن كيفية تثبيت قلم الروج لوقت أطول حتى تبدو إطلالاتهن أكثر أناقة وجمالًا في التجمعات والحفلات المسائية، أو حتى في العمل والمشاوير اليومية، لذا جمعنا لكِ بعض الحيل والنصائح التي تساعدك على تثبيت أحمر الشفاه بطريقة جذابة.



خطوات تطبيق أحمر الشفاه

تطبيق أحمر الشفاه



تنظيف الشفاه من الجلد الميت يُعد الخطوة الأولى والبسيطة التي يغفل عنها الكثير، ولكنها في غاية الأهمية، ويتم ذلك من خلال استخدام مرطب الشفاه أو الفازلين لمدة دقيقة واحدة، كما يمكن استخدام قناع الشفتين لعشرين دقيقة، ثم قومي باستخدام فرشاة أسنان ناعمة لفرك الشفاه بلطف والتخلص من الجلد الميت، كما يتمُّ ترطيب الشفتين باستخدام كريم الشفاه أو أي مرطب غير زيتي، ويفضَّل أن يكون مغذيًا للشفتين، وعادة ما يتم ملء الشفتين بعد التحديد باللون المقارب للون الروج المستخدم بقلم الحُمْرَة أو الروج السائل، لكن لضمان ثبات الروج لفترة أطول قومي أولًا بملء الشفاه بعد التحديد بقلم التحديد نفسه، فذلك سيساعد على إظهار لون الروج بطريقة أفضل، وتثبيته لفترة أطول، ويمكن استخدام القليل من كريم الأساس أو بودرة الأساس لإبراز لون الروج.

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طريقة أخرى لتثبيت أحمر الشفاه

تثبيت أحمر الشفاه



للحصول على شفتين رائعتين طوال اليوم، قومي بغسل الشفتين بلطف، وقشِّريهما بالاستعانة بفرشاة أسنانٍ مرطِّبة؛ للتخلص من بقايا الجلد الجاف والباهت، ويُوضع مرطب الشفاه لترطيب الطبقة الخارجية، ثم اضغطي الشفاه بلطفٍ على منديل ورقي؛ للتخلص من فائض البلسم ومرطب الشفاه، وضعي خافي العيوب على الشفاه بواسطة فرشاة، برسم خطٍّ واضحٍ على بطانة الشفاه، ولتشكيل قاعدةٍ أساسية لأحمر الشفاه، ولإبراز لونه الحقيقي، يُوضع لونٌ خافٍ للعيوب بلونٍ محايدٍ على حواف الشفاه، مع مزجه بلطف مع بطانة الشفاه؛ لتبدو بشكلٍ متناغمٍ ومتناسق، ثم ضعي أحمر الشفاه على الجزء الخلفي من ظاهر اليد، ثمّ يُطبَّق على الشفتين بالاستعانة بفرشاة، وتُمزج طبقة سميكة من أحمر الشفاه مع قلم تحديد الشفاه ليُفتح الفم قليلًا بتغطية الزوايا الداخلية بأحمر الشفاه دون ترك أيّ جزءٍ فارغ، وتُوضع طبقة خفيفة من البودرة على الشفاه، سواء المسحوق أو الكريم منها؛ لتثبيت أحمر الشفاه بمكانه، ولتغطيته بطريقة أفضل.



حيلة تثبيت الروج باستخدام البودرة

تثبيت الروج باستخدام البودرة



تستخدم عارضات الأزياء ونجمات السينما هذه الحيلة للحصول على لون بارز وثابت، وستحتاجين لتطبيق هذه الحيلة إلى منديل الكلينكس، وافصلي الطبقتين عن بعضهما، واستخدمي طبقة واحدة من المنديل بوضعها على الشفتين، ثم استخدمي بودرة الشفاه، أو بودرة الوجه، ومرريها فوق المنديل بواسطة إسفنجة البودرة، وبعد نزع المنديل عن الشفتين تأكدي من المناطق التي تحتاج إلى تعديل اللون، وقومي بذلك باستخدام الفرشاة، بعد وضع الروج الجاف أو السائل على ظهر اليد.

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