شكرا لقرائتكم خبر عن مغلي البقدونس علاج لالتهاب المسالك البولية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مغلي البقدونس نوع من الشاي العشبي الذي يعود بالفائدة على الجسم وخصوصاً على الجهاز البولي.

فبحسب موقع موضوع ، يعتبر شاي البقدونس من العلاجات المنزلية الجيدة التي تساعد على تخفيف عدوى الجهاز البولي لاحتوائه على خصائص طبيعية مدرّة للبول، بالإضافة إلى إمكانية مساعدته على التخفيف من الكائنات الحية المُعدية داخل المثانة، وذلك عن طريق تَسريع عملية شفاء هذه العدوى المصحوبة بعددٍ من الأعراض، كالشعور باللدغ، وألم الحرقة أثناء التبول.

وأشارت أحد الدراسات التي نُشرت في مجلة International Journal of Medical Research & Health Sciences عام 2018، إلى أنّ استهلاك المرضى المُصابين بعدوى الجهاز البولي لشاي البقدونس، خفضَ بشكلٍ ملحوظ من الرغبة الملحّة في التبول، وعسر التبول، وتكرار الألم فوق منطقة العانة، بالإضافة إلى انخفاضٍ كبير في نتائج فحص البول من حيث الرقم الهيدروجيني، وكُريات الدم الحمراء، والبيلة القيحية؛ أي البول الذي يحتوي على القيح، ولكن لا تزال هناك حاجة لإجراء المزيد من الدراسات لتأكيد هذا التأثير.

Advertisements

يُمكن تحضير مغلي البقدونس من خلال تنظيف باقة كبيرة من البقدونس جيداً، ونقعها في مزيجٍ متساوٍ من الماء والخل، ومن ثمّ غسلها جيّداً بالماء، ثم يُضاف البقدونس إلى ثمانية أكواب من الماء المغلي ويُنقع مدة عشر دقائق، بعدها يُصفّى البقدونس، ويُحفظ الماء المُصفى في الثلاجة

يُعدُّ البقدونس غالباً آمناً لمعظم الأشخاص عند استهلاكه بالكميات الموجودة في الطعام، ومن المحتمل أمان استهلاكه بالجرعات الدوائية فترة قصيرة لمعظم البالغين، ولكن يجدر الانتباه إلى أنّ استهلاكه قد يُسبب ردود فعل تحسسية على الجلد لدى بعض الأشخاص.

تابعنا

