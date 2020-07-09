شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عديدة قد تبهرك عن أبو فروة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعتبر أبو فروة أو الكستناء من أحد أنواع النباتات والذي له العديد من الفوائد الصحية للجسم والمذهلة التي لا تعرفيها من قبل.

لذا نقدم لك فوائد أبو فروة المتعددة وفق موقع موضوع..

1- يساعد على انخفاض ضغط الدم نظرا لأنه غني بالبوتاسيوم.

2- لديه خصائص مضادة للأكسدة والإلتهابات لإحتوائه على المنجنيز و النحاس والسيلينيوم المضادين للالتهابات والأكسدة في الجسم.

3- يساعد أبو فروة في أنقاص الوزن لإحتوائه على الألياف، كما أنه خالي من الكوليسترول والصوديوم.

4- يحتوي أبو فروة على فيتامين ج والذي يساعد الجسم في مكافحة العدوى وشفاء الجروح سريعًا.

5- يحتوي أبو فروة على فيتامين أ الذي يعزز مستويات الطاقة والحفاظ على طبيعة الشهية.

6- يحتوي أيضًا على فيتامين ب2 والذي يساعد في أيض الطعام.

7- يخفف أبو فروة من التهاب القصبات الهوائية.

8- يقلل من السعال الديكي.

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9- يقلل من القيئ والغثيان والإسهال.

10 يخفف من مشاكل المعدة.

11- يخفف من الحُمى.

12- يقلل من العدوى.

13- يخفف من آلام العضلات.

14- يستخدم كغرغرة عند الاصابة بالتهاب الحلق.

15- يوضع على الجروح لعلاجها وتخفيفها.

16- يخفف من آلام الدورة الشهرية.

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