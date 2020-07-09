شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي على طريقة تحضير ستربس الدجاج بسهولة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ستربس الدجاج عبارة عن صدور دجاج مخلية تماما ومقطعة لشرائح متساوية الحجم، ثم يتم تتبيلها بالتوابل الخاصة الموجودة في مطبخك والمفضلة لديك ولدى أسرتك.

المكونات:

كيلو فراخ بانيه مقطع شرايح بالطول

3 كوب حليب

ملح

فلفل أسود

ليمون

كوب و نصف دقيق

ربع كوب نشا

3 معالق باكينج باودر

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة كبيرة ثوم باودر

ملعقة بابريكا

بصلة مقطعة قطع

خل

كورن فلكس مطحون

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خطوات الإعداد:

1-تبلي الفراخ بالبصل و الليمون و الخل و الملح و الفلفل تترك ساعة.

2- ضعي اللبن فى بولة ثم الدقيق و النشا و الملح و الفلفل و البابريكا و ثوم باودر و كركم و ملح و فلفل و الباكينج باودر فى بولة اخرى.

3- حضري ببولة بها مياه مثلجة.

4- حضري قطع الفراخ المتبلة وضعيها فى اللبن لمدة نصف ساعة.

5- حضري قطعة من الفراخ وضعيها فى المياه المثلجة.

6- ضعي الدجاج في الدقيق ثم نضعها فى المياه المثلجة ثم فى الكورن فليكس و تسوى فورا.

“القلي”

ضعي الفراخ فى زيت ساخن فورا بعد التدبيل حتى لا يتشرب الدقيق و لكى تطلع الوصفة مضبوطة

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