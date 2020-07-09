شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي على طريقة تحضير ستربس الدجاج بسهولة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ستربس الدجاج عبارة عن صدور دجاج مخلية تماما ومقطعة لشرائح متساوية الحجم، ثم يتم تتبيلها بالتوابل الخاصة الموجودة في مطبخك والمفضلة لديك ولدى أسرتك.
المكونات:
كيلو فراخ بانيه مقطع شرايح بالطول
3 كوب حليب
ملح
فلفل أسود
ليمون
كوب و نصف دقيق
ربع كوب نشا
3 معالق باكينج باودر
ملعقة كبيرة كركم
ملعقة كبيرة ثوم باودر
ملعقة بابريكا
بصلة مقطعة قطع
خل
كورن فلكس مطحون
خطوات الإعداد:
1-تبلي الفراخ بالبصل و الليمون و الخل و الملح و الفلفل تترك ساعة.
2- ضعي اللبن فى بولة ثم الدقيق و النشا و الملح و الفلفل و البابريكا و ثوم باودر و كركم و ملح و فلفل و الباكينج باودر فى بولة اخرى.
3- حضري ببولة بها مياه مثلجة.
4- حضري قطع الفراخ المتبلة وضعيها فى اللبن لمدة نصف ساعة.
5- حضري قطعة من الفراخ وضعيها فى المياه المثلجة.
6- ضعي الدجاج في الدقيق ثم نضعها فى المياه المثلجة ثم فى الكورن فليكس و تسوى فورا.
“القلي”
ضعي الفراخ فى زيت ساخن فورا بعد التدبيل حتى لا يتشرب الدقيق و لكى تطلع الوصفة مضبوطة