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تعرفي على طريقة تحضير ستربس الدجاج بسهولة

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Doaa Raheel 0 تبليغ

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عدن - ياسمين التهامي - ستربس الدجاج عبارة عن صدور دجاج مخلية تماما ومقطعة لشرائح متساوية الحجم، ثم يتم تتبيلها بالتوابل الخاصة الموجودة في مطبخك والمفضلة لديك ولدى أسرتك.

 

المكونات:

كيلو فراخ بانيه مقطع شرايح بالطول

3 كوب حليب

ملح

فلفل أسود

ليمون

كوب و نصف دقيق

ربع كوب نشا

3 معالق باكينج باودر

ملعقة كبيرة كركم

ملعقة كبيرة ثوم باودر

ملعقة بابريكا

بصلة مقطعة قطع

خل

كورن فلكس مطحون

 

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خطوات الإعداد:

1-تبلي الفراخ بالبصل و الليمون و الخل و الملح و الفلفل تترك ساعة.

 

2- ضعي اللبن فى بولة ثم الدقيق و النشا و الملح و الفلفل و البابريكا و ثوم باودر و كركم و ملح و فلفل و الباكينج باودر فى بولة اخرى.

 

3- حضري ببولة بها مياه مثلجة.

 

4- حضري قطع الفراخ المتبلة وضعيها فى اللبن لمدة نصف ساعة.

 

5- حضري قطعة من الفراخ وضعيها فى المياه المثلجة.

 

6- ضعي الدجاج في الدقيق ثم نضعها فى المياه المثلجة ثم فى الكورن فليكس و تسوى فورا.

 

“القلي”

ضعي الفراخ فى زيت ساخن فورا بعد التدبيل حتى لا يتشرب الدقيق و لكى تطلع الوصفة مضبوطة

 

 

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