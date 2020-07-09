شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تحضير حلاوة السميد الفلسطينية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حلاوة السميد من الحلويات الشعبية المتعلقة بالتراث الفلسطيني، يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة وطرق سهلة:
المكوّنات
ماء – 3 أكواب
سكر – كوب
زبدة – ملعقة كبيرة
سميد – نصف كوب
عصير ليمون حامض – ملعقة صغيرة
ماء زهر – ملعقة كبيرة
قرفة – ملعقة صغيرة
جوز – بحسب الحاجة
لوز – بحسب الحاجة
الطريقة
– اخلطي الماء والسكر سوية في قدر حتى يذوب السكر.
– ضعي القدر على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي.
– في مقلاة، على نار هادئة ذوبي الزبدة، ثم أضيفي السميد وقلبيه على النار حتى يصبح لونه ذهبي.
– بعد أن يغلي القطر، أضيفي عصير الليمون، ماء الزهر والقرفة وحركي.
– أضيفي السميد، واتركيه على النار يغلي مدة 5 دقائق ثم أطفئي النار.
– أتركي الخليط حتى يبرد ويتماسك مدة 10 دقائق ثم أسكبي حلاوة السميد في طبق التقديم.
– زيني الوجه باللوز والجوز وقدمي الطبق على سفرتك.