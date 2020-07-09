شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تحضير حلاوة السميد الفلسطينية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلاوة السميد من الحلويات الشعبية المتعلقة بالتراث الفلسطيني، يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة وطرق سهلة:

المكوّنات

ماء – 3 أكواب

سكر – كوب

زبدة – ملعقة كبيرة

سميد – نصف كوب

عصير ليمون حامض – ملعقة صغيرة

ماء زهر – ملعقة كبيرة

قرفة – ملعقة صغيرة

جوز – بحسب الحاجة

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لوز – بحسب الحاجة

الطريقة

– اخلطي الماء والسكر سوية في قدر حتى يذوب السكر.

– ضعي القدر على نار متوسطة واتركيه حتى يغلي.

– في مقلاة، على نار هادئة ذوبي الزبدة، ثم أضيفي السميد وقلبيه على النار حتى يصبح لونه ذهبي.

– بعد أن يغلي القطر، أضيفي عصير الليمون، ماء الزهر والقرفة وحركي.

– أضيفي السميد، واتركيه على النار يغلي مدة 5 دقائق ثم أطفئي النار.

– أتركي الخليط حتى يبرد ويتماسك مدة 10 دقائق ثم أسكبي حلاوة السميد في طبق التقديم.

– زيني الوجه باللوز والجوز وقدمي الطبق على سفرتك.

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