شكرا لقرائتكم خبر عن خلطات طبيعية لتبيض بشرتك في أسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بعض الأحيان قد تشعر أن بشرتك تتطلب اهتمامًا مزدوجًا ، في حين أنه ليس لديك ميزانية كافية للعناية بها ، ولديك فقط مكونات المطبخ التي تستخدمها لإعداد وجبات الطعام.

يقدّم لكِ موقع برايت سايد في ما يلي، أهمّ هذه الأقنعة لنضارة بشَرتك بمكونات بسيطة من مطبخك:

1- الحليب

لا يوجد منزل يخلو من الحليب، لذا يمكنكِ عمل هذا القناع باستمرار.

كما أنّه يحتوي على حامض الـ”لبنيك” الذي يساعد في تقشير البشرة.

كلّ ما عليكِ فعله، هو نقع قطعة من القطن في الحليب، وتمريرها على بشَرتك، وتركها لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي بشرتك مرتين بالماء الفاتر.

2-العسل

هو مرطّب طبيعيّ للبشرة، وذو خصائص مضادة للجراثيم، ما يجعله بارعاً في حماية البشرة من الالتهابات.

كما أنّه دائماً يتوافر في كلّ بيت.

كلّ ما عليكِ فعله، هو وضع ملعقة من العسل على بشَرتك النظيفة، وتركها لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

3-الأفوكادو

Advertisements

هو غنيّ بفيتامين (أ)، الذي يعزز إنتاج الكولاجين في البشرة، كما أنّه يحتوي على فيتامين (E)، الغنيّ بمضادات الأكسدة، ما يساعد على تقليل الخطوط الدقيقة في البشرة.

كلّ ما عليكِ فعله هو إحضار نصف كوب من الزبادي، ونصف ثمرة أفوكادو مهروسة، مع ربع كوب من العسل، اخلطي المكونات معاً، وضعي المزيج على بشرتك، واتركيه لمدة ثلث ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الدافئ.

4-بياض البيض

يتميّز بأنّه غنيّ بـ”بروتين الكولاجين” الذي يعمل على شدّ البشرة، والتقليل من الخطوط الدقيقة، كلّ ما عليكِ فعله، هو ضرب بياض بيضتين جيداً، إلى أن يتحوّلا إلى رغوة بيضاء، ثم ضعي القناع على بشرتك، واتركيه حتى يجفّ، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

5-العسل وزيت جوز الهند

للحصول على بشرة نظيفة ونضرة، قومي بمزج ملعقة من زيت جوز الهند، مع ملعقة من العسل، ونصف ملعقة من زيت الجوجوبا، ثم ضعي المزيج على بشرتك لمدة ربع ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

تابعنا

