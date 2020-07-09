شكرا لقرائتكم خبر عن حمية “البطيخ”.. تفقدك 10 كيلو في أسبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد البطيخ والمعروف في بعض المناطق “بالجبس”، أحد أشهر الفواكه الصيفية والذي يساعد على مواجهة حرارة الجو وتعويض السوائل المفقودة، وهو قد يكون مثالي وملائم لمن يبحثون عن خسارة الوزن والتخلص من البدانة، بسبب كثرة الماء فيه وفوائده الكبيرة بالإضافة لطعمه اللذيذ، فكيف الحال إذا استخدمه الناس كنظام للحمية؟

ويساعد دايت البطيخ، في فقدان الوزن، لقلة السعرات الحرارية بها، واعتبارها مصدراً طبيعياً للسكريات، وفقاً لـ موقع “Live Strong”.

كما تساهم حمية البطيخ، على تنقية الجسم من السموم وخسارة الوزن الزائد عند الالتزام بها لمدة أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى، ويعمل على فقدان 10 كغ من وزن الجسم، أي أن الشخص يحصل على 600-800 سعر حراري فقط في اليوم.

ويتضمن كل 150 ملغ من البطيخ، على 85.8 سعرة حرارية، و0.4 دهون، و39% من حاجة الجسم “لفيتامين سي”، و21.6 غ من الكربوهيدرات، فضلاً عن الماغنسيوم، والحديد، ومضادات الأكسدة، والبوتاسيوم.

تساعد هذه الحمية، في الوقاية من أمراض القلب والسرطان والسكري وتلف الخلايا، كما يعمل على تقوية المناعة، وتقليل فرص ارتفاع ضغط الدم.

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ولكن لا يوصي باتباع هذه الحمية الحوامل والأطفال وأي شخص يعاني من مشكلة صحية مثل مرضى السكري أو أصحاب أمراض المناعة الذاتية لهذه الحمية.

والجدير بالذكر، لا يجب الاستمرار في اتباع الحمية فترة طويلة، حيث يؤثر سلبًا على صحة أعضاء وأجهزة الجسم على المدى البعيد.

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