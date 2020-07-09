شكرا لقرائتكم خبر عن حيل سريعة لتنظيف منزلك بمكونات طبيعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حيل سريعة يمكن أن تجعل منزلك أنظف وذات رائحة طيبة، باستخدام مواد عادية يمتلكها الجميع تقريبًا في المنزل، إليك أهم الحيل السريعة وفقا لموقع “برايت سايد”.

– عطري بيتك ومطبخط باستخدام قشور البرتقال، حيث أن رائحة الحمضيات ترفع المزاج وتحد من التوتر كما انها معطر جو مثالي لمطبخك. جففى بعض قشور البرتقال بين عشية وضحاها وحرقها على النار سيؤدي ذلك إلى ملء مطبخك برائحة لطيفة تدوم لفترة طويلة وتعطر المنزل .

– إزالة الروائح المتراكمة في الثلاجة باستخدام صودا الخبز في كل الأوقات، يقوم معطرات الثلاجة بإخفاء الرائحة بدلًا من التخلص منها. في هذه الحالة، تعمل صودا الخبز بشكل أكثر فاعلية لأنها تمتص الروائح العنيدة، ما عليك سوى وضع علبة مفتوحة من صودا الخبز في الثلاجة وتغييرها مرة واحدة في السنة.

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-استخدام الليمون للميكروويف، لا غنى عنه عندما يتعلق الأمر بالتنظيف للتخلص من الرائحة الكريهة من الميكروويف، صبي نصف كوب من الماء في وعاء. وقطعي الليمون إلى نصفين وضعي العصير في وعاء فى الميكروويف على درجة عالية لمدة 5 دقائق. بعد ذلك، لا تفتحى الباب بعد، ولكن أتركيه في الداخل لبضع دقائق أخرى. بعد ذلك أخرجى الوعاء وامسحى الميكروويف.

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