شكرا لقرائتكم خبر عن تقشير الثوم في ثواني..حيل ذكية تجعلك شيف في مطبخك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هناك مقولة قديمة مفادها أن الطريق إلى قلب الرجل هو معدته، لذا فإن مهارات الطبخ ضرورية للجميع من الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، إلى الأمهات والآباء الذين لديهم عائلة لإطعامهم، ولكن معظمنا يترك الطهي ويعتبروه أمر بالغ الازعاج.

لحسن الحظ ، فإن معرفة بعض الحيل يمكن أن تحسن بشكل كبير من تجربة ومهارات الطهي، و تقدم Bright Side مجموعة من 4 حيل طهي تجعلك تشعر وكأنك سيد المطبخ.

“الثوم”

لتقشير الثوم دون العبث، ضع الثوم في فرن الميكروويف بأكمله لمدة 20 ثانية ، وبعد إخراجه، يجب أن ينزلق الجلد على الفور ولا يعاني من تقشير الثوم.

“الزنجبيل”

يعتبراستخدام الحواف الملساء للملعقة أفضل طريقة لتقشير الزنجبيل.

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“السمك”

تميل الأسماك إلى التمسك بالشواية وقد تتفتت عند وضعها عليها. لوقف هذا، ضع السمك على شرائح الليمون، سيضيف الليمون أيضًا نكهة لذيذة للأسماك.

“البصل”

يجب تجميد البصل إلى إعاقة إطلاق المواد الكيميائية شبه السامة المسببة للدموع.

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