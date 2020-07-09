شكرا لقرائتكم خبر عن اختاري اللي يناسبك.. أفضل 10 ماسكات شكولاتة للبشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا تُستخدم الشكولاتة في وصفات الحلويات فحسب، بل لها أيضًا فوائد أخرى، لأنها تحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة وتجعلها أكثر حيوية وشبابًا، تعرف على أفضل 10 أقنعة شكولاتة للبشرة.

“ماسك الشكولاتة الداكنة”

الشكولاتة الداكنة مليئة بمضادات الأكسدة التي تغذي البشرة وتحميها من الجذور الحرة. لذلك فهي تساعد على تساعد على الحصول بشرة متوهجة.

“المقادير”

2 بار شكولاتة داكنة

نصف كوب حليب

1 ملعقة صغيرة ملح البحر

3 ملعقة صغيرة سكر بني

“خطوات التحضير”

نقوم بتذوب الشكولاتة

نضيف باقي المكونات للشكولاتة ونقلب حتى تختلط المكونات

نترك خليط ماسك الشكولاتة الداكنة حتى يبرد

نضع ماسك الشكولاتة الداكنة على الوجه والرقبه

نتركه لمدة ثلث ساعة ثم نغسله

“ماسك الشكولاتة والموز”

تستخدم الفواكه مع الشكولاته لتغذية البشرة، وذلك ماسك مفيد جدًا وقت فصل الصيف.

“المكونات”

50 جم شكولاتة مذابة

1 حبة موز

1 كوب بطيخ

1 كوب فراولة

“خطوات التحضير”

بقطع كل الثمار ثم نهرسها ونخلها معًا

نضيف الشكولاته لخليط الفواكه

نضع ماسك الشكولاته والموز على الوجه لمدة ثلث ساعة

نغسل الوجه بالماء الداقئ

“ماسك الشكولاته والكريمة”

ماسك الشوكولاته والكريمة مفيد لكل أنواع البشرة ويساعد على التغذية.

“المقادير”

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1 ملعقة صغيرة كريمة

“خطوات تحضير ماسك الشكولاتة والكريمة”

نقوم بخلط الكاكاو مع الكريمة حتى تتكون عجينة.

ننظف الوجه جيدًا ثم نضع ماسك الشوكولاته والكريمة

نترك الماسك لمدة نصف ساعة ثم نغسل الوجه.

“ماسك الشكولاتة والعسل”

“المكونات”

1/3 كوب من مسحوق الكاكاو غير المحلى

1/2 كوب عسل عضوي

2 ملعقة صغيرة سكر بني

“خطوات تحضير ماسك الشكولاتة والعسل”

نقوم بخلط كل المكونات حتى تتشكل عجينة

نضع ماسك الشوكولاتة والعسل على الوجه والعنق.

نتركه حتى يجف ثم نقشره

نغسل الوجه بلطف.

“ماسك الشكولاتة والزبادي”

“المكونات”

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو

1 ملعقة صغيرة عسل

1/2 كوب موز مهروس

1 ملعقة صغيرة زبادي

“خطوات تحضير ماسك الشكولاتة والزبادي”

نخلط كل المكونات معًا حتى تتكون عجينة.

نضع ماسك الشكولاته والزبادي على الوجه والعنق

نتك الماسك حتى يجف

نشطف الوجه بالماء الفاتر

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“ماسك الشكولاتة والقرفة”

ماسك الشوكولاته والقرفة مناسب للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، فماسك الشكولاته والقرفة يساعد على الحفاظ على نعومة البشرة وقتل البكتيريا التي تسبب حب الشباب، يفضل عمله مرتين أسبوعيًا.

“المقادير”

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو

1 ملعقة قرفة

1 ملعقة صغيرة عسل

“خطوات تحضير ماسك الشكولاته والقرفة”

قومي بخلط كل المكونات حتى تتشكل عجينة

نضع ماسك الشكولاتة والقرفة على الوجه لمدة نصف ساعة

نغسل الوجه.

“ماسك الشكولاتة والطين”

“المكونات”

1/4 كوب مسحوق الكاكاو

2 ملعقة صغيرة طين كلاي

2 ملعقة صغيرة زبادي عادي

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند

“خطوات ماسك الشكولاتة والطين”

امزجي كل المكونات معًا

نضع ماسك الشكولاتة والطين على الوجه والرقبه لمدة نصف ساعة

نغسل الوجه بالماء البارد.

“ماسك الشكولاتة والأفوكادو”

“مكونات”

1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو

1/2 الأفوكادو المهروسة

2 ملعقة صغيرة حليب جوز الهند

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

“خطوات التحضير”

نقوم بخلط كل المكونات معًا حتى تتجانس

نضع ماسك الشكولاته والأفوكادو على الوجه والعنق

نترك الماسك حتى يجف تمامًا

نغسل الوجه .

“ماسك الشكولاتة والليمون”

“المكونات”

1 ملعقة صغيرة جرام دقيق

1 ملعقة صغيرة زبادي

نصف كوب من مسحوق الكاكاو

1/2 حبة ليمون معصورة

“خطوات التحضير”

نخلط كل المكونات معًا بشكل جيد

نضع ماسك الشكولاته والليمون على الوجه والعنق لمدة نصفساعة

نغسل الوجه بالماء

“ماسك الشكولاتة والشاي الأخضر”

“المقادير”

نصف كوب من مسحوق الكاكاو

2 أكياس الشاي الأخضر

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة زبادي

1 ملعقة صغيرة عسل

“خطوات الإعداد”

ننقع الشاي الأخضر في ماء ساخن، ثم نتركه حتى يبرد.

يمزج الشاي الأخضر مع باقي المكونات

نضع ماسك الشكولاتة والشاي الأخضر على الوجه ونتركه حتى يجف تمامًا.

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