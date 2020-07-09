شكرا لقرائتكم خبر عن لعلاج النحافة.. وصفات طبيعية لتسمين اليدين وزيادة الوزن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد مشكلة النحافة الشديدة وقلة الوزن، هي مشكلة مزعجة ومزمنة، ويرغبون لاكتساب الوزن وزيادته وخاصة في منطقة اليدين، فيظهر الشخص سواء أكان رجلاً أو امرأة بشكلٍ غير لائق وغير مرغوب ويعكس مدى صحّة الجسم العامة.

ولزيادة الوزن بشكل عام يجب تناول المزيد السعرات الحرارية والتي توجد على الأغلب في السكريات والبوظة وغيرها، وهنالك أفضل من الطّرق الطبيعية التي تعمل على زيادة الوزن بشكلٍ طبيعي وصحي وبدون حدوث أعراضٍ جانبية خطيرة، إليكم بعض وصفات منزلية لزيادة الوزن :

السكر والزبدة

هذه الوصفة تعمل على زيادة الوزن.

المكونات:

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

طريقة التحضير:

تمزج المكونات جيداً وتناول هذه الوصفة قبل الوجبة بنصف ساعة على معدة فارغة.

تظهر النتائج بعد شهر من استخدام هذه الوصفة.

الحليب والمانجا

تساعد هذه الوصفة على اكتساب وزيادة الوزن.

طريقة التحضير:

تناول المانجا 3 مرات في اليوم.

بعد تناول المانجا يشرب الحليب الدافئ، تظهر النتائج بعد شهر من استخدام هذه الوصفة.

الزبيب والتين المجفف

هذه الوصفة مفيدة لاكتساب الوزن وذلك لوجود السعرات الحرارية في مكوناتها.

المكونات:

6 حبات من التين المجفف.

30 غرام من الزبيب. ماء.

طريقة التحضير:

ينقع التين المجفف والزبيب في الماء ليلة كاملة.

تناول التّين والزبيب في اليوم التالي على مرتين.

ستظهر النتائج بعد 20-30 يوم.

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الحليب والموز

تعد هذه الوصفة مفيدة لإمداد الجسم بالطاقة، فالموز غني بالسعرات الحرارية.

المكونات:

ثمرة موز واحدة.

كوب من الحليب.

طريقة التّحضير:

تناول موزة واحدة في الصباح.

شرب كوب الحليب الدافئ المحلى بملعقة واحدة من السكر بعد تناول الموزة.

زبدة الفستق

كما تعد هذه الوصفة جيدة لاكتساب الوزن وذلك لاحتواء زبدة الفستق على السعرات الحرارية.

طريقة التحضير:

ضع كمية من زبدة الفستق على الخبز وتناوله.

أهم الأغذية لاكتساب الوزن هناك العديد من أنواع الأغذية التي تعمل على زيادة الوزن، وهذه أهمها:

الحبوب الكاملة

فهي غنية بالكربوهيدرات التي تسمح للبروتينات أن تزيد حجم العضلات،مثل الأرز البني ونبات الكينوا.

.الأفوكادو

فهي غنية بالسعرات الحرارية للحصول على وزنٍ زائد.

البطاطا

فهي غنية بالكربوهيدرات والسكريات التّي تساعد في زيادة الوزن، ويمكن تناولها بأكثر من شكل كأن تكون مقلية أو مشوية أو مسلوقة.

الموز

وهو من أفضل أنواع الفواكه التي تساعد في اكتساب الوزن وذلك لغناه بالكربوهيدرات والدهون والأوميغا3 والأوميغا6 والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين A وفيتامين C بالإضافة إلى البروتين.

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