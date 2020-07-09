استوحي إطلالتك الرائعة لمناسبتك القادمة ولا تنسي الاهتمام ببشرتك

تختلف طرق تطبيق المكياج، فهي بالغالب لا تعتمد على قاعدة ثابتة أو أسس منهجية مدروسة كباقي الفنون، وإنما تتغير مع تغير خطوط الموضة وتنوع المستحضرات الموجودة في السوق. وإذا استثنينا في حديثنا المهنيين أو الخبراء المعروفين على نطاق واسع، سنجد كما هائلا من صيحات التجميل التي تغزو صفحات التواصل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص إنستغرام وسناب شات ومؤخرا تيك توك.

وهذا المزيج الواسع يعتبر ميزة تساعد على التفنن وابتكار إطلالات جميلة بطرق بسيطة، إلا أن هناك إجماعا على خطوات لا يمكن الاستغناء عنها للحصول على إطلالة جميلة تناسب العمل أو السهرة وربما السفر والشاطئ، على اعتبار أن هناك عينة لا يستهان بها ترفض الخروج من دون مكياج حتى ولو كان مقصدها الشاطئ، والسبب في ذلك السيلفي لمشاركة الصور في كل الأماكن.

من الخطوات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها

العناية بالبشرة

واحد من أهم أسرار المكياج الناجح هو الاهتمام بشكل دائم بالبشرة، خاصة العناية الليلية والنهارية ووضع المستحضرات التي تحارب علامات التقدم بالسن وتعزز نسبة الكولاجين بالبشرة واستخدام المرطبات والتقشير الدوري، وشرب الماء.

تحضير البشرة

بالإضافة إلى العناية بالبشرة، هناك تحضير يسبق وضع المكياج مباشرة، الهدف منه توحيد قوام البشرة وتهيئتها، ويشمل تنظيف البشرة وترطيبها واستخدام خافي عيوب وترك فاصل زمني بسيط بين الخطوات حتى تتمكن البشرة من امتصاص المستحضرات.

اختيار الألوان التي تتناسب مع لون البشرة

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قد تتابعين فيديو تعليميا لوضع المكياج وتطبيقه بحذافيره خطوة بخطوة وتتفاجئين بالنتيجة، ذلك لأن المستحضرات التي استخدمت تناسب ذلك الوجه الذي شاهدتينه بالتحديد وقد لا تناسب لون بشرتك وطبيعتها، لذلك عليك أن تختاري الدرجة اللونية لأساس المكياج وخافي العيوب البودرة المناسب للون البشرة، ويمكنك الاستعانة بخبراء التجميل الموجودين في مراكز البيع.

تأمين الأدوات الملائمة

يفضل عدد كبير من السيدات استخدام أصابع اليد لوضع المكياج إلا أن الخبراء ينصحون باستخدام الفرشاة أو الإسفنجة المدببة التي تناسب المساحات المخفية في الوجه وتؤمن مظهرا موحدا للبشرة كما تساعد على دمج الألوان بشكل صحيح.

وبالعودة إلى الفيديوهات التعليمية لفن التجميل، سجلت لك فوشيا إطلالة يمكن أن تستوحي منها لتتجملي في إطلالة عيد الأضحى أو أي مناسبة قريبة تصادفينها

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