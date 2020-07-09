أنظمة غذائية اتبعها المشاهير لفقدان الوزن الزائد.. ما الأفضل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

هناك العديد من أنظمة الدايت التي اعتمدها النجوم والمشاهير، وظهر عليهم فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

ونشر موقع "the sun" البريطاني، الأنظمة المختلفة للمشاهير، وتأثيراتها الإيجابية والسلبية، وهي كالتالي:

- روبي ويلياميز

أوضح المغني روبي ويليامز، أنه اعتمد على تناول وجبة واحدة في اليوم الساعة الخامسة مساءً، وبعدها يمتنع عن الأكل.

وتقول خبيرة التغذية البريطانية أماندا، إن تناول وجبة واحدة في اليوم يساعدك بشكل كبير على التخلص من الوزن، ويوقفك عن تناول الوجبات الخفيفة.

وذكرت أن النظام الذي يتبعه "روبي" يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن، مضيفة أن مساوئه أنه يحرم الجسم من العديد من الفيتامينات والمغذيات التي يحتاجها.

- إيلي جولدنج

اختارت المغنية البريطانية إيلي جولدنج أن تصوم كل فترة عن الطعام لمدة 40 ساعة، وتعتمد فقط على تناول الشاي والقهوة والماء.

وذكرت أماندا أن الصيام مفيد جدا ويعطي الجهاز الهضمي فترة من الراحة، ولكنه يمنع الجسم عن تناول الفيتامينات والمعادن.

- سيمون كويل

خسر النجم سيمون كويل وزنه من خلال اتباع نظام منع اللحوم الحمراء والسكر.

وتنصح أماندا بالسير على هذا النظام لفقدان الوزن بجانب نظام غذائي صحي، ولكن مساوئه أنه لا يمد الجسم بالحديد الموجود في اللحوم الذي يحتاجها الجسم لإنتاج خلايا حمراء جديدة، غير إنه يمكن تعويضه بتناول الحبوب الكاملة والخضراوات الورقية والبيض والمشمش المجفف والخضروات.

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- كيم كارداشيان

التزمت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بتناول الأطعمة المشتقة من مصادر نباتية، بالإضافة إلى القيام بتمارين رياضية مكثفة.

وعن هذا النظام قالت أماندا إنه مغذِ خاصة إذا كان متوازن، فتأكد من وجود نسبة كبيرة من البروتين إذا كنت تقوم بالتدريب بشكل منتظم.

- جوينيث بالترو

اتبعت الممثلة جوينيث بالترو نظام الكيتو الغذائي، الذي يسمح فقط بـ50 جراما من الكربوهيدرات في اليوم دون قيود على تناول الدهون.

وأكدت أماندا أن هذا النظام شهد نتائج إيجابية كثيرة عندما يتبع تحت إشراف اختصاصي تغذية، حيث يستخدمه المشاهير دائما لإنقاص الوزن في وقت سريع. وعن سلبيات الكيتو، هي قيود الطعام فقط التي يصعب الالتزام بها.

- ريتشارد عثمان

يصوم مقدم البرامج ريتشارد عثمان، لمدة 16 ساعة يوميا، ويأكل لمدة ثمان ساعات دون قيود على أنواع أو كميات الطعام.

وذكرت أماندا أن نظام الصيام المتقطع من أكثر الأنظمة الصحية للجسم، حيث أظهرت الأبحاث أن عملية التمثيل الغذائي تكون أفضل في حرق الدهون.

- أديل

فاجأتنا المغنية الشهيرة أديل بفقدانها للوزن بشكل ملحوظ، فاختارت نظام نباتي، ولكن يسمح بالشوكولاتة الداكنة.

وتقول أماندا إن هذا النظام يسمي "سيرتفود" ويحفز البروتينات في الجسم ويتم حرق السعرات بشكل أسرع. ومن سلبياته أنه يشعرك بالخمول.