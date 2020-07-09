احذر.. أخطاء قد تقع فيها عند ارتداء الكمامة: "بتخليها ملهاش لازمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

إذا كنت ترغب في تجنب الإصابة بفيروس كورونا، فهناك شيء واحد يجب عليك القيام به، وهو ارتداء قناع للوجه في كل مرة تكون بها خارج المنزل، إلى جانب الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

لكن احذر تلك الأخطاء التي نذكرها لك، حتى لا يبطُل مفعول الكمامة في منع انتقال الفيروس، وفق ما نقل موقع "eatthis".

1- ارتدائها مرتين:

إذا كنت تستخدمها لا بد من التخلص منها بمجرد العودة إلى المنزل، وإذا كانت قماش؛ فيجب غسلها بعد ارتدائه كل يوم.

2- لمسها بأيدِ متسخة:

قبل وضع الكمامة، يجب غسل يديك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية، وأثناء ارتدائها، تجنب ملامستها، لأنه يديك قد تحتوي على فيروسات أو ميكروبات، وعند لمس سطح القناع، فمن المحتمل أن تتنفسها.

3- عدم التغيير المستمر:

إذا كنت تخرج في الأماكن العامة مرات مرة خلال اليوم، فمن الجيد أن تكون آمنا، لذا يجب تغيير الكمامة وعدم ارتدائها طوال اليوم.

4- رشها بالمواد الكيميائية:

لا تحاول تطهير الكمامة عن طريق رشها بالمطهرات، حتى لا تتنفس هذا النوع من البقايا الكيميائية، وحتى لا تفقد قيمتها في منع دخول الفيروس.

5- وضعها تحت الأنف:

تذكر أن وظيفة القناع هي حماية كل من الفم والأنف من دخول الفيروس أو خروجه، لذا إذا ارتديته تحت أنفك، فقد خفضت فعاليته إلى النصف.

يجب أن يتناسب القناع الفعال مع فمك وأنفك دون وجود فجوات بين وجهك والقناع.

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6- وضعها فضفاضة للغاية:

احرص دائما على أن تكون الكمامة ملائمة بشكل مريح، ولكن مريح فوق فمك وأنفك، وألا تكون فضفاضة للغاية.

7- جعلها مبللة بالماء:

قال الدكتور شان سولين، المحاضر في معهد ييل جاكسون للشؤون العالمية، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إن قناع الوجه الذي يصبح رطبا يصبح أقل فعالية، لذلك يجب استبداله بقناع جديد.

8- خلعها بشكل خاطئ:

عند خلع القناع، لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك، يمكنك نقل الجراثيم بهذه الطريقة، ولكن يمكن خلعها م عن طريق لمس الأشرطة أو الأربطة فقط، ثم غسل اليدين فورا بعد خلعها.

9- وضعها في الجيب:

يجب عدم وضع الكمامة في جيبك لاستخدامها لاحقا، حتى لا يؤدي إلى تلوثها وامتلائها بالجراثيم والميكروبات.

10- لمسها باللسان:

سيؤدي ذلك إلى ترطيب المادة الموجودة بالكمامة ويجعلها أقل فعالية، ويمكنك إدخال أي جراثيم محاصرة في القناع في فمك.

11- مشاركتها مع الآخرين:

يجب اعتبار أن القناع للاستخدام مرة واحدة، ويجب التخلص منه أو غسله، وعدم مشاركته مع الآخرين إذا كنت قد ارتديته بالفعل.

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