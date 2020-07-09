كيف تصنع منظف الملابس في المنزل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

صناعة منظف الملابس خاصتك يشبه الطهي قليلا. فعلى سبيل المثال، سوف تحتاج إلى مبشرة جبن لهذه الوصفة التي يقدمها رولف بوشمان، وهو خبير غسيل الملابس المستدام من الاتحاد الألماني للحفاظ على البيئة والطبيعة (بوند).

كيف تصنع منظف غسيل سائل:

قم ببشر نحو 30 جراما من الصابون الصلب باستخدام مقشرة جبنة أو خلاط طعام. ويمكنك أيضا استخدام أربع ملاعق طعام من صودا الغسيل التي تعمل بمثابة منعم للمياه.

يوضح بوشمان: "تحتوي المنظفات التقليدية دائما تقريبا على منعمات للنسيج لكن مدى صلابة الماء يختلف من مكان إلى آخر، مما يعني أن المنعم غير مطلوب في كثير من الأحيان".

والآن قم بسكب لترين اثنين من الماء المغلي على الصابون واخلط جيدا حتى الذوبان. وبمجرد أن يبرد المزيج، يمكنك إضافة الزيوت الأساسية لمنح منظف الغسيل رائحة منعشة ولطيفة.

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