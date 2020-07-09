نصائح ذهبية للعناية بالمجوهرات والساعات الثمينة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعتبر الساعات والمجوهرات من المقتنيات الثمينة، التي تتطلب رعاية واهتماما من آن لآخر للحفاظ على قيمتها ورونقها.

ويوصي خبير المجوهرات الألماني يواخيم دونكلمان بإبعاد المجوهرات عن المواد، التي تضرها مثل مزيلات العرق ومواد المكياج والكريمات، وبالطبع مواد التنظيف الشديدة.

الابتعاد عن التأثيرات الميكانيكية

وأضاف دونكلمان أنه ينبغي إبعاد المجوهرات والساعات عن التأثيرات الميكانيكية قدر الإمكان، وكذلك الاختلافات الكبيرة في درجات الحرارة.

وهذا يعني على سبيل المثال الابتعاد عن التنظيف بالفرشاة، والاستعانة بدلا من ذلك بقطعة قماشية ناعمة ورطبة، مع العلم أنه لا يتم تنظيف اللؤلؤ بالقماش القطني، لئلا يؤثر على لمعانه وعكسه للضوء والتألق من خلاله.

وبوجه عام يوصي دونكلمان باستخدام الماء الدفئ وقليل من الصابون السائل المعتدل، ويفضل الاعتماد على المواد المتخصصة، التي توصي بها الجهة المنتجة للمجوهرات.

وتقدم بعض متاجر المجوهرات خدمات تنظيف احترافية، وهي خدمات جيدة إذا تمت من حين لآخر، وذلك بالنظر لبعض المزايا الإضافية، التي يقدمها خبراء المتجر المعني كالتأكد من سلامة بعض أجزاء القطعة الثمينة والمجوهرات مثل القفل وانتظام القلادة على سبيل المثال وعدم وجود خطر محتمل لتفككها، وعلاج ذلك إذا تطلب الأمر.

ومن جانبه قال الخبير الألماني جيدو جروهمان إن الساعات تحتاج هي الأخرى للعناية من آن لآخر، وبالطبع فإن عملية العناية بالساعة تتمثل في تنظيف الزجاج والسوار، وذلك بواسطة قطعة قماشية رطبة مع عدم نسيان الجزء الملامس للبشرة من الساعة.

لا للتنظيف بالموجات فوق الصوتية!

ويحذر عضو الرابطة الاتحادية لخبراء المجوهرات والساعات مما يعرف بالتنظيف بالموجات فوق الصوتية؛ حيث يضر هذا بعناصر الإحكام المطاطي بها ويضعف مقاومتها للماء.

ويمكن من حين لآخر مراجعة المراكز المتخصصة في العناية بالساعات وإصلاحها للتأكد من سلامة مكوناتها الداخلية والقيام بأي علاج لازم؛ حيث تحتاج الأجزاء الميكانيكية الداخلية لشحوم وزيوت خاصة.