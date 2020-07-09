هذه الأحذية لا تناسب قيادة السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال نادي السيارات ADAC الألماني إن ارتداء حذاء غير مناسب أثناء القيادة يرفع خطر وقوع حادث؛ حيث إنه يحول دون الضغط على دواسة المكابح جيدا في مواقف القيادة الخطيرة.

لذا ينصح الخبراء الألمان بعدم ارتداء شبشب أو حذاء ذي كعب عال أو القيادة بأقدام حافية، مشيرين إلى أن الحذاء المناسب للقيادة ينبغي أن يكون ذا مقاس مناسب ويتمتع بالمتانة ليوفر للقدم دعما جيدا أثناء الضغط على دواسة المكابح.

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