دور أزياء عالمية تقرر التخلي للمرة الأولى عن أسبوع باريس للهوت كوتور

في الوقت الذي يحاول فيه العالم جاهداً استعادة عافيته وتجاوز التأثيرات الكارثية لجائحة كوفيد 19، قررت العديد من دور الأزياء العالم أن تأخذ زمام المبادرة وتقدم مجموعاتها الجديدة من الهوت كوتور في النسخة الرقمية الأولى لأسبوع باريس للهوت كوتو

لكن في المقابل، ارتفع عدد الدور الأخرى التي قررت عدم المشاركة في هذا الحدث. فالمصمم Giorgio Armani سيطلق مجموعته الجديدة Armani Privé في ميلانو خلال شهر يناير من العام 2021، بينما المصمم Jean Paul Gaultier قرر إرجاء طرح مجموعته الجديدة من تصميم Chitose Abe إلى الموسم المقبل. أما دار Balenciaga التي كانت قد قررت مؤخراً العودة من جديد إلى عالم الهوت كوتور بعد غياب دام 52 عاماً، فقد أرجأت عرضها الجديد إلى شهر ينانير 2021، في حين قررت دار Givenchy تخطي هذا الموسم بع وقت قصير من تعيين ماثيو ويليامز مديراً إبداعياً جديداً.

أما دار Valentino فستكتفي بالإعلان عن مصدر الوحي الذي يقف وراء مجموعتها الخريفية من خلال فيلم قصير تصدره قريباً، على أن تقدم عرضها في روما بتاريخ 21 يوليو، وكذلك الأمر بالنسبة لـSchiaparelli التي لم تقدم أي مجموعة جديدة، بل ستصدر فيلماً تصويرياً يُظهر مديرها الإبداعي دانيال روزبيري وهو يرسم تصاميم الملابس خلال فترة الحجر المنزلي.

أما بالنسبة لعلامة Fendi، فقد قررت سيلفيا فنتوريني فندي اختيار مجموعة من إطلالات الهوت كوتور من أرشيف العلامة، وإجراء جلسة تصوير في خلفية يظهر فيها Palazzo della Civiltà وهو مقر العلامة في روما.

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