شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. حضري المكرونة بالبشاميل بسهولة في منزلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر المكرونة بالبشاميل من الأكلات المحببة لدى الكثير من الناس خاصةً الفتيات والنساء، وتُعتبر هذه الأكلة منتشرةً بشكلٍ كبير في العالم العربي والغربي، وذلك نظراً لطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، ويُمكن إعدادها بطرقٍ كثيرة ومتنوعّة، وسنذكر لك سيّدتي في هذا المقال إحدى أسهل الطّرق لإعدادها.

المقادير

كيس مكرونة أصابع صغيرة.

الحشو

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

400 جرام لحم مفروم. حبة كبيرة بصل مفروم.

ملعقة صغيرة بهار مشكل. ملعقتان صغيرتان من الملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

صلصة الطماطم ملعقتان كبيرتان زيت.

حبة صغيرة بصل مفروم.

فصا ثوم مهروسان.

حبة كبيرة طماطم مفرومة.

اربع ملاعق كبيرة معجون طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة بهار مشكل.

جبن موزاريلا للوجه ( اختياري ).

طريقة التحضير

اسلقي المكرونة كما هو موجود على الكيس في ماء مغلي، واتركيها جانباً حتّى تُكملي تحضير باقي المكوّنات.

في وعاء متوسط الحجم على نار متوسطة سخني الزيت.

أضيفي البصل واللحم وقلبي إلى أن يجف اللحم تماماً، وإلى أن يلين البصل، ثم أضيفي الثوم وقلبي.

أضيفي البهارات، والملح، والفلفل والكزبرة، وقلبي حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

افرمي رأس البصل فرماً ناعماً.

ضعي الزيت على النّار حتى يغلي.

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ضعي البصل فوق الزيت، وقومي بتقليبه حتى يميل لونه إلى الذهبي.

أضيفي الثوم إلى البصل وقلبيهما بشكلٍ جيد.

قطعي الطماطم بشكل ناعم، وأضيفيهم فوق خليط البصل والثوم.

انتظري حتى تنضج المكونات السابقة، وأضيفي الملح والفلفل والبهارات المشكلة.

ضعي صلصة الطماطم فوق المكوّنات السابقة واتركيهم حتّى يمتزجوا.

صبي المزيج بجاط البايركس، وضعيه جانباً كي تقومي بتحضير صلصة البشاميل.

مقادير صلصة البشاميل

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ست ملاعق كبيرة زيت.

مكعّبان من الماجي.

خمسة أكواب من الحليب.

ست ملاعق من الطّحين.

ملعقة صغيرة ملح.

رشة فلفل اسود.

طريقة التحضير

ضعي قدراً من الحليب على النار.

أضيفي الطحين إلى الحليب حتّى يمتزجا جيداً.

ضعي الملح والفلفل والماجي والزبدة إلى الحليب وامزجيهم جيداً حتّى يتكاثف الخليط.

ضعي الخليط في الفرن حتى تزيد كثافته وينضج.

اقسمي الخليط إلى نصفين، ثم اجلبي صينية نظيفة.

ضعي داخل الصينية جزءاً من البشاميل، وبعض الصلصة، ثم قومي بإضافة خليط المكرونة واللحمة والتوابل و الحشو الّذي كنت قد قمت بتحضيره مسبقاً إليها، واخطي المقادير بشكل جيّد.

ضعي النصف الآخر من البشاميل، ضعي الصينية في الفرن حتى تتحمر بشكل جيد.