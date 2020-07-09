شكرا لقرائتكم خبر عن بالخيار..حيلة سحرية للقضاء على النمل نهائياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشكل النمل إزعاجاً كبير لربات البيوت خاصة عند انتشاره في أركان المطبخ، ومع بداية فصل الصيف يبدا النمل في مهاجمة المنزل وبكثرة، لذلك نقدملك طرق سحرية للتخلص من النمل بشكل نهائي.

إليكَ الطرق على حسب موقع سبورت 360..

1- بودرة التلك ارسمي خطًا في مسار النمل وأماكن ظهوره بالبودرة ، إذ إن النمل يتجنب المشي عبر هذه الخطوط.

2- قشر الخيار يعتبر مادة سامة بالنسبة للنمل، لذا يمكن أن تضعي قشر الخيار في أماكن ظهوره.

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3- يعطل السمسم حاسة الشم، التي يعتمد عليها النمل في الحصول على الغذاء، لذا ضعي السمسم في إناء مكشوف بالقرب من تجمعات النمل ومساراته.

4- ضعي الخل في زجاجة ورشي في أماكن ظهور النمل وأماكن سيره حول الأبواب وفي المطبخ ومجاري النوافذ، وكرري هذه العميلة من وقت لأخر.

5- التوابل من المواد النفاذة، التي يكرهها النمل، لذا يمكن أن تستخدمي بعض التوابل، مثل القرفة أو الثوم أو القرنفل أو الفلفل الأسود، بوضعها في أماكن ظهور النمل أو خلطها بالماء ورشها في خطوط سيره وأي أركان في المنزل وعلى عتبة باب الشقة. ايضا الحفاظ على نظافة المنزل باستمرار و عدم وجود اي بقايا اطعمة او اواني مكشوفة و غير محفوظة في الثلاجة ، يعجل بظهور النمل ، لذلك اهتمي بنظافة منزلك لتتجنبي ظهور النمل.