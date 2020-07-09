شكرا لقرائتكم خبر عن بهذا المكون.. إليكِ أسرع رجيم للتخلص من الوزن الزائد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبحث جميع النساء دائما على الطريق الأسهل والأسرع للتخلص من الوزن الزائد دون احتياجهم إلى مزيد من الجهد والمال، لذلك نقدم المكون السحري الذي يساعدك بطريقة صحية على خسارة الوزن الزائد دون الشعور إلى الجوع.

لذا نقدم لكِ سيدتي رجيم الشوفان الذي يقضي على الدهون بطريقة سريعة وآمنة وفق موقع ستات كوم…

رجيم الشوفان السريع:

يحتوي الشوفان الألياف القابلة للذوبان التي تُساهم في تقليل الشعور بالشبع لمدة طويلة، وتَناول كميات قليلة من الطعام، ومن أجل الحصول على النتيجة المرغوبة في وقت قصير للحصول على نتائج مذهلة من رجيم الشوفان عليك إتباع الآتي:

يجب تَناول الشوفان الكامل من مرتين لثلاث مرات باليوم إلى جانب العصائر الطازجة، ومجموعة من الخضروات الغنية بالألياف.

عليكَ تَناول الشوفان من مرتين لثلاث مرات باليوم على أن يَتم إضافة نصف كوب من الفاكهة أو الخضار، مع الوجبات اليومية، هذا بجانب مُمارسة بعض التمارين الرياضية مثل تَمارين الإطالة أو المشي.

يجب عليكي إدخال الشوفان وجبة واحدة باليوم فقط.

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أهم وجبات الرجيم هي وجبة الفطار لذا يجب أن تتكون من دقيق الشوفان.

يجب أن تتتَكون جميع الوجبات الغذائية بالألياف، والبروتين وجميع العناصر الصحية المُتوازن..

إدخال وجبة خفيفة من الشوفان قبل وجبة العشاء.

يَجب أن تَكون وجبة العشاء خفيفة ومُعتدلة وفي وقت مُبكر.

يجب عليكِ استعمال الشوفان في تَحضير الأكلات الأخرى مثل الحلويات.

شرب كميات كبيرة من الماء على مدار اليوم.

النوم لوقت كافِ.

عليكي مُمارسة التمارين الرياضية بانتظام حتى وإن كانت لمدة نصف ساعة باليوم.