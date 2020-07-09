شكرا لقرائتكم خبر عن لصحة أسرتك.. اعرفي المدة الصحيحة لـ “تخزين” اللحوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جميع ربات البيوت يقومن بشراء كميات من اللحوم وتخزينها في الديب فريزر لتوفير الجهد والمال، لذا نقدم لك نصيحة مهمة في تخزين وحفظ اللحوم بطريقة صحيحة وصحية حتى لا تتعرض للتلف وتبقى معك مدة أطول وكأنها فريش وطازجة.

إليكِ المدة الصحيحة لتخزين اللحوم، وفق موقع ستات كوم…

1- يُخزن اللحم الضـأن الطازج الغير مطهو في الثلاجة لمدة من يومان الي خمسة أيام و في الفريزر من 6 : 9 شهور ، (وايضا القلب و الكلي و الكبد نفس المدة).

2- يحفظ اللحم البقري يخزن في الثلاجة من 3 : 5 أيام و يخزن في الفريزر من 6 : 12 شهر.

3- يمكنك حفظ اللحم الكندوز (لحم العجل) و اللحم المفروم فى الثلاجة من 3 : 5 أيام و في الفريزر من 4 :6 شهور.

4- حفظ اللحوم المطبوخة لا تزيد مدة تخزينها بالثلاجة عن 4 أيام و المجمدة بالفريزر تحفظ 3 شهور علي الأكثر

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