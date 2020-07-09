شكرا لقرائتكم خبر عن “روشتة سحرية”.. سداد الديون والادّخار بطريقة ناجحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - باتت “الميزانية” أزمة تؤرق الكثير من الأسر، وقد تتسبَّب في بعض الأحيان إلى الخلافات المُعقدَّة بين الأزواج خاصة لمن لديهم “ديون”، ولكن في المقابل هناك آخرون بارعون في التدبير بل وأيضاً الادخار وتسديد الديون بسهولة ويُسر، ولهذا نُسلِّط الضوء على نصائح الخبراء “الروشتة السحرية” والطرق المثالية الناجحة لميزانية مناسبة تُساعدك على تسديد الديون والإدخار أيضاً وفقاً لـ”سيدتي .نت”.

حجر الأساس

وينصح الخبراء في البداية بتخصيص جزء من الدخل الشهري لسداد هذه الديون، ومع مرور الوقت سوف يتم تسديدها وتوفير الجزء الذي كان يدفع لها بسهولة ويسر، كما شددوا على أنه إلى سداد الديون، فمن الهامّ تحديد الهدف من عمليّة التوفير، علمًا أن الهدف هو بمثابة الدافع والحافز.

وأكد الخبراء أن هذه الطريقة تؤثّر بشكل إيجابي وفعّال في الفرد، وتحفّزه على ادخار المزيد من المال؛ وذلك من خلال إحضار ورقة كبيرة الحجم، وكتابة الأهداف التي يتمّ إدّخار المال لأجلها، مثل: شراء سيارة أو منزل أو الرغبة في الزواج أو السفر، وتعليق الورقة في مكان يستطيع فيه المرء رؤية هذه الأهداف بشكل دائم.

طرق الادّخار الناجحة

وكشف الخبراء عن روشتة “سحرية” للطرق الصحيحة لتتمكَّني من إجراء عملية ادخار ناجحة، وهي كالآتي:

1- كتابة لائحة بالأغراض قبل الذهاب للتسوق، هي من الطرق التي تساعد في توفير وحفظ المال، مع الالتزام بشراء هذه الأغراض.

2- شراء الأجهزة ذات الجودة العالية التي تدوم لفترة أطول، مقارنة بالأجهزة ذات الجودة المنخفضة، وهو ما يوفّر مبالغ كبيرة من المال.

3- الحرص على عدم إضاعة الأموال على أشياء لا يحتاج الفرد إليها، من ملابس وأجهزة، وحتى اشتراكات شهرية، بل الاكتفاء بالضروريات.

Advertisements

4- تجدر الإشارة إلى أن وسائل التوفير مختلفة، وما قد يناسب بعض الناس لا يناسب البعض الآخر. ومن وسائل التوفير: الاعتماد على الدرّاجة في التنقّل من وإلى مكان العمل أو الدراسة إن كان قريبًا، بدلاً من استخدام المواصلات، والحلاقة وقصّ الشعر في المنزل بدلًا من الزيارة المتكرّرة لمراكز التجميل، بالإضافة إلى تخفيف النفقات في شراء الحاجات غير الضروريّة وغير الأساسية.

5- يمكن الخفض من المصروفات من خلال تعلم الطهي، والاجتماع مع الأصدقاء في المنزل بدلًا من الزيارات المكلفة إلى المطاعم والمقاهي.

تخطيط الأهداف

1- يمكن للراغب في الادّخار مشاركة فكرته مع أحد أقاربه أو أصدقائه لغرض المنافسة في ما بينهما لمن يتمكن من إدّخار أكبر مبلغ من المال، مع وجود تحفيز لفعل ذلك، مثل: تقديم الأقلّ إدّخارًا هديّة للأكثر إدّخارًا بينهما.

2- ضبط الميزانيّة أي معرفة الأماكن التي يذهب إليها المال، سواء أكان نفقات عامّة أو فواتير أو ديون أو مدفوعات للبقالة والترفيه… ومحاولة وضع خطة عبر تخفيض في هذه المبالغ.

3- تغيير العادات اليوميّة التي تساعد في التوفير وادّخار المال، ومن أبرزها ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والغاز، فضلًا عن غسل الملابس في المنزل عوضًا عن التنظيف الجاف والشراء من الأسواق أثناء فترة التخفيضات وتجربة بدائل للمشتريات أرخص ثمنًا والصيانة الدورية للحنفيات للحدّ من تسرب المياه.

4- يساعد استبدال بالتنقّل بوساطة وسائل النقل الخاصة استقلال وسائل النقل العامة، أو المشي في خفض التكاليف المتعلّقة بذلك، هذا الأمر الذي يعتبر من الأمور الهامة في ما يخص الادّخار بالشكل المناسب، كما يمكن استغلال التسوّق عبر شبكة الإنترنت عوضًا عن الذهاب إلى الأسواق.

5- استخدام الخدمات بالمجان، كخدمات الرسائل والدردشة والمكالمات عبر التطبيقات المختلفة على شبكة الإنترنت، مع استغلال وجود الأشياء المتاحة عبر شبكة الإنترنت في الترفيه أو الدروس.