مصممة الأزياء خديجة زرزور تطوّر قصات لا تخلو من البعد عن المألوم لصيف 2020

في مجموعتها لموسم صيف 2020 المختلف في شكله ومضمونه عن باقي الأعوام، خصصت مصممة الأزياء خديجة زرزور جزءا من قصاتها للاحتفال بعيد الأضحى.

وغلب على قصاتها التصميم المريح الذي يناسب إطلالات مختلفة في البيت وخارجه، وتعمدت انتقاء ألوان مبهجة كالأصفر والزهر الفاتح المطرز للخروج من الجو العام الذي سيطر على مجموعة كبيرة من النساء خلال فترة الحجر بسبب فايروس كورونا المستجد، ولنشر الفرح والأمل في قلوبهن.

شيء من الغرابة والبعد عن المألوف سيطر على بعض تصاميمها الخاصة بالعباءات لاسيما في ابتكارها لتصميم يتغير حسب الحاجة قطعة بقطعتين متصلتين من خلال ربطات أنيقة سهلة الفك والتركيب مما يسهل على السيدة التعامل مع مختلف الظروف دون عناء ومواكبة الموضة المعاصرة بما يتناسب مع تقاليدها ومجتمعها.

في حين تم الجمع بين قصات متنوعة في تصميم واحد ظهرت فيه الأكمام بعدة طيات متوازية ومطرزة برسوم نباتية وبألوان فاهية وحبكات أنيقة، وظهرت نفس الطيات على ظهر العباءة، ما منحها انسيابية وأناقة مفعمة بروح شبابية تناسب أعمارا مختلفة وتشجع عددا كبيرا من الفتيات على اقتناء العباية بصفتها خطا من خطوط الموضة المعاصرة.

وهذا ليس بغريب على المصممة خديجة التي لطالما حلمت أن تتصدر الأزياء الشرقية منصات عروض الأزياء العالمية والتي ركزت خلال مسيرتها في تصميم الأزياء على إرضاء أذواق مختلف النساء وتقديم ما هو جديد ومبتكر والأهم من ذلك هو مراعاتها من خلال مجموعتها لاختلاف الأجسام وإيجاد ما يتناسب مع كل سيدة حسب شكل جسمها، بغض النظر عن خطوط الموضة العالمية وألوانها وأشكالها.

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والتقت مصممة الأزياء خديجة زرزور في جلسة تصوير خاصة بإطلالات عيد الأضحى للحديث عن هذه المجموعة، حيث توقفت عند تفاصيل وخطوط بعض القطع لشرح أهمية التفاصيل الدقيقة فيها وكيف يمكن أن تخدم حياة المرأة داخل البيت وخارجه، وبدورنا نترك لك تذوق ما ابتكرته من تصاميم قد تبدو للوهلة الأولى غريبة

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