هكذا تحضرين حمام عرسكِ بالمنزل

لطالما كان حمام العرس من أهم التجهيزات التي تحرص على اتباعها كل عروس قبل الزفاف، وذلك بغرض تنشيط الدورة الدموية، إعادة حيوية البشرة وتخليصها نهائيًا من الجلد الميت.

ولكن مع ضيق الوقت وزيادة التكلفة المادية لهذه الحمامات، قررنا إفادتكن ببعض طرق تحضير حمام العروس بالمنزل دون اعتماد التكاليف الباهظة:



حمام العروس

أولًا: حمام العروس السوداني

بالرغم من جهل الكثيرات به إلا أن نتائجه فعالة للغاية.

المكونات:

- ليفة خشنة

- دلكة سودانية (عجينة) من العطار

- مخمرية

تجهيزات العروس

طريقة التحضير:

- في البداية عرضي جسدكِ للبخار الساخن مدة 10 دقائق.

- بعد ذلك قومي بوضع العجينة على أنحاء جسدكِ المختلفة، ثم عرضيه للبخار مرة أخرى واتركيها مدة 25 دقيقة.

- عقب انتهاء الوقت المحدد، استخدمي الليفة في الفرك بشكل دائري، واشطفي من بعدها جسدكِ بالماء.

- بمجرد تجفيف الجسم يتم وضع زيت الأطفال وقليل من المخمرية على العنق وخلف الركبة.

ثانيًا: الحمام المغربي

تحضيرات العروس

المكونات:

- صابون مغربي

- ليفة مغربية

- طمي مغربي

- زيت لافندر

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- ماء ورد

- شبة

طريقة التحضير:

- قبل وضع الصابون، ينبغي بدايةً تعريض الجسم للبخار الساخن.

- اتركي الصابون على جسدكِ 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء.

- بعد ذلك، تخلصي من الجلد الميت عبر استخدام الليفة في حركات دائرية.

- وبمجرد الانتهاء من الخطوة السابقة، أضيفي زيت اللافندر للماء، ثم قومي باستخدامه في شطف الجسم.

- يتبع ذلك، العنصر الأهم على الإطلاق وهو عجن الطمي بماء الورد؛ حيث يفرد القناع على جسدكِ ويتم تركه مدة 15 دقيقة، ثم يشطف بالماء الفاتر.

- أما في النهاية فيتم وضع الشبة المعطرة لغلق المسام.

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