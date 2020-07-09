ماذا يفعل الشامبو البنفسجي بالشعر.. وهل هو ضار

تستخدم صاحبات الشعر المصبوغ باللون الأشقر شامبو بنفسجي اللون؛ إذ يحافظ على لون الخصلات الذهبية والبلاتينية، ويساعد في تفتيحها أكثر، كما يساعد على إزالة اصفرار هذه الخصلات، والتي تظهر إما بسبب أشعة الشمس أو المواد الكيميائية والمعادن.

وقد لا تعلم بعض السيدات طريقة استخدام الشامبو البنفسجي، وهل هو ضار بالشعر أم لا، لذلك سنرد في السطور المقبلة على جميع الاسئلة التي قد تخطر على بال السيدات حول موضوع الشامبو البنفسجي:

ماذا يفعل الشامبو البنفسجي بالضبط؟

عادةً عندما تقوم السيدات بصبغ شعرهن باللون الأشقر أو النحاسي، فإنهن يبحثن عن طريقة للتقليل من اصفرار الخصل والتي قد تميل في بعض الأحيان إلى اللون البرتقالي، ويكون الشامبو البنفسجي هو الحل.

ويعد اللون البنفسجي هو المقابل للون البرتقالي، فاللونان يحيدان أو يلغي كل منهما الآخر.

كيفية استخدام الشامبو البنفسجي؟

يتم تخفيف الشامبو بالماء، ثم وضعه على الشعر وتدليكه من الجذور إلى الأطراف، واتركيه لبضع دقائق قبل شطفه بالماء الفاتر كأي شامبو آخر، وإذا لم تحصلي على النتيجة التي تريدينها قومي باختيار شامبو يكون به اللون البنفسجي أغمق.

هل يضر الشامبو البنفسجي بالشعر؟

عادةً ما يكون الشعر الأشقر المصبوغ خفيفا للغاية، وخاصةً عندما يكون مصبوغا بمادة كيميائية فيكون جافًا للغاية ومسامات الشعر متفتحة.

وعندما تكون مسامات الشعر الأشقر مفتوحة، فإنها تمتص اللون البنفسجي بسهولة، وقد ينتهي بكِ الأمر بلون غير جذاب، أو باهت أو قد يفسد لون شعرك الأشقر ويغيره.

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ماذا يفعل الشامبو البنفسجي للشعر البني؟

في حال كان لون شعرك بُنيا فأنتِ لست بحاجة إلى وضع الشامبو البنفسجي، يمكنكِ غسل شعرك بالشامبو العادي، أو بالشامبو الأزرق، فهو مناسب للشعر البني أكثر.

ما هي أفضل طريقة لتجنب الون النحاسي للشعر الأشقر؟

قومي باختيار شامبو لونه بنفسجي ليعمل توازنا باللون، فاللون البنفسجي يبرد ويهدئ من جميع درجات الأشقر، ويعطي الشعر لمعاناً وحيويةً لا تصدق.

ما هي أفضل طريقة لتجنب تحول الشعر البني إلى نحاسي؟

قومي باختيار الشامبو الأزرق الفاتح الذي يوازن اللون النحاسي الموجود في اللون البني

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