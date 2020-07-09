فساتين خطوبة باللون الزهري مِن وحي النجمات العالميات

يُعدّ اللون الزهري من أكثر الألوان المميزة التي تعكس رومانسية وأنوثة على إطلالة العروس، وهو من الألوان المفضلة لدى النجمات اللاتي يبحثن عن فستان ساحر يتألقن به خلال مناسباتهن وحفلاتهن.واخترنا بكِ مجموعة فساتين خطوبة باللون الزهري من وحي النجمات العالميات، ويليق اللون الزهري بصاحبات البشرة البيضاء والسمراء فهو من الألوان التي الأقرب إلى قلوب النجمات.

ارتدت الممثلة الأميركية Angela Bassett فستان زهري من تصميم ريم عكرا Reem Acra جاء بكتف واحد مع تنورة مفتوحة وذيل طويل، ومن التصاميم المميزة التي اخترناها من إطلالات النجمات فستان عارضة الأزياء الأميركية.

kendall jenner بقصة high low طويل من الخلف وقصير من الأمام وكورسيه من قماش التول من تصميم Giambattista Valli.

وبقصة الكورسيه والتنورة المنفوشة ball gown تألقت النجمة Rihanna بفستان من تصميم Giambattista Valli، وارتدت الممثلة الأميركية Kendall Jenner فستان بكتف واحد one shoulder بقصة عمودية من .Christian Siriano

تألقت المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية Kacey Musgraves بفستان زهري فاتح جاء بقصة الكشكش من قماش التول صممه Giambattista Valli.

وانتقت الممثلة الأميركية Lily Collins فستان زهري فاتح بأكمام قصيرة وتنورة واسعة مطرز بالكامل باللون الفضي من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad.

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اختارت مقدمة البرامج اليابانية Marie Kondo فستان زهري مُزيّن بالورود الفضية من تصميم Jenny Packham جاء بأكمام قصيرة مع قصة منسدلة.

وارتدت الممثلة الأميركية regina king فستان زهري من مجموعة Versace مطرز باللون الفضي جاء مع تنورة عمودية وأخرى إضافية detachable من قماش الساتان.

ويُمكنك اختيار فستان ملفت بلونه الزهري الفاتح من إطلالة Brie Larson الذي تميز بقصة المنسدلة والكاب الطويل مع تنورة مفتوحة وياقة مفتوحة على شكل v مُزيّن بخيوط طولية مرصعة بأحجار كريستالية من تصميم Hedi Slimane.

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