خلال رحلات الطيران الطويلة.. نصائح ذهبية لتجنب جلطة الساق

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور توماس يلينيك إن الجلوس لفترات طويلة مع ثني السيقان خلال رحلات الطيران الطويلة يرفع خطر الإصابة بجلطة الساق.

وأوضح أخصائي طب السفر الألماني أنه في هذه الوضعية يتكدس الدم داخل الركبة والمنطقة الإربية ويتراجع معدل سريانه إلى القلب على نحو سليم.

ويهدد خطر الإصابة بجلطة الساق كلا من كبار السن والبدناء والأشخاص، الذين أصيبوا بجلطة الساق قبل ذلك، وكذلك المدخنين والنساء اللائي، يتلقين هرمون الاستروجين.

ولتجنب خطر الإصابة بجلطة الساق، ينصح يلينيك المسافرين في رحلات طيران طويلة بتمديد السيقان على الدوام، محذرا من وضع قدم على أخرى أو التصلب في وضعية واحدة طوال الوقت.

كما ينبغي تدليك منطقة باطن الساق بقوة من آن لآخر والتجول أيضا - إن أمكن- مع العلم بأن ارتداء الجوارب الطبية الضاغطة يمكن أن يساعد في مواجهة هذا الخطر. كما ينبغي الابتعاد عن الملابس الضيقة خلال رحلات السفر الطويلة؛ لأنها تحول دون حرية الحركة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع السوائل بأهمية كبيرة في الوقاية من جلطات الساق، لا سيما خلال رحلات الطيران الطويلة وفي ظل جفاف الهواء داخل الطائرة. لذا ينبغي تناول كميات وفيرة من السوائل يوميا لا تقل عن 5ر1 لتر، بحيث تكون من المياه المعدنية أو عصائر الفاكهة المخففة.