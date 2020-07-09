طريقة بسيطة تخلص مرضى الانسداد الرئوي من نوبة ضيق التنفس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" أن وضع حارس المرمى مفيد لمرضى الانسداد الرئوي المزمن (COPD)؛ حيث إنه يساعد على مواجهة نوبة ضيق التنفس الوشيكة.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أنه عندما يشعر المريض باقتراب نوبة ضيق التنفس يتعين عليه الانحناء بعض الشيء مع سند يديه على الجزء السفلي من السيقان على غرار حارس المرمى؛ حيث يعمل هذا الوضع على تحسين عملية التنفس. وفي حال وجود درابزين يمكن أيضا الاستناد عليه.

يُشار إلى أن الانسداد الرئوي المزمن هو مرض يتميز بانسداد الشعب الهوائية وقلة تدفق الهواء بشكل مزمن وقصور في وظائف الرئة. ويتفاقم هذا القصور تدريجيا، وهو غير قابل للرجوع كليا بواسطة الأدوية الموسعة للشعب الهوائية.

وإلى جانب تلوث الهواء، يعد التدخين السبب الرئيسي لهذا المرض، الذي تتمثل أعراضه الرئيسية في ضيق التنفس والسعال وإفراز البلغم.

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