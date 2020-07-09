قلل وقت التعافي.. أمل جديد لمصابي كورونا في عقار الإيبولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تمكن عقار remdesivir من علاج للإيبولا، واثنين من الفيروسات التاجية، فكان المرشح الأول لتطويره لعلاج مصابي فيروس كورونا.

وأثبت العقار فاعلية كبيرة، حيث تتعافى الحالات خلال بضعة أيام، بعدما أجرى علماء أمريكيون بعض التجارب السريرية على نحو 1630 مصابا من عدة دول، ووجدوا أنه ساهم في قلّل فترة العلاج لنحو أربعة أيام، وفقًا لما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأثبتت النتائج أن العقار قلّل وقت التعافي وأصبح من 15 إلى 11 يوما فقط، كما أنه خفض معدل الوفيات إلى 8 في المائة.

وتم توفير عقار remdesivir في بريطانيا بعد أن حصل على تقييم علمي إيجابي من وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الأمريكية.

كما صرحت به دول مختلفة بناء على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والسلطات التنظيمية في اليابان، وأن تكون الأولوية للحالات المتدهورة لأن إمداداته محدودة.

وقال ستيفن جريفين، الأستاذ المساعد في كلية الطب في ليدز، لصحفية ميرور، إن ريميسيديفير هو أكثر الأدوية الفعالة المضادة للفيروسات في التجارب التي أجريت في الفترة الأخيرة بين المرضى، لتحسين معدلات الشفاء وخفض عدد الوفيات.

وكان الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، كسف في حوار سابق له بـ"الخليج 365"، عن توفير عدد من عبوات دواء "ريمديسيفير" في مصر قريبًا؛ لبدء استخدامه في التجارب الإكلينيكية لعلاجات مرض (كوفيد 19) الذي يسببه فيروس "كورونا المستجد".

ووصف الأخصائي الأمريكي في علم المناعة، الدكتور أنتوني فوسي، بأنه "خطوة أولى مهمة جدا" في علاج الفيروس، وتعهدت شركة Gilead Sciences "بتوفير إمدادات كافية للمرضى في جميع أنحاء العالم".

- ما هو رمديسيفير ولماذا طُوّر؟

إنه عقار تجريبي مضاد للفيروسات طورته شركة الأدوية الأمريكية Gilead Sciences في البداية لعلاج الإيبولا. وأظهر العقار، الذي طُوّر في عام 2015، وعودا مبكرة في دراسة على الحيوانات، وأُصدر لاحقا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.