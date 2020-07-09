صحة وجمال رموشك تحتاج إلى هذه الفيتامينات

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن التغذية الغنية بالفيتامينات تعد بمثابة سر صحة وجمال الرموش؛ حيث إنها تساعد على نموها وتعمل على تقوية بنيتها وحمايتها من التقصف والتساقط.

وأوضحت البوابة الألمانية أن الرموش تحتاج إلى الفيتامينات التالية:

فيتامينات B: تحول فيتامينات B3 و B5 و B6 دون جفاف الرموش. كما أن فيتامين B6 يدعم عملية إنتاج الميلانين، وهو الصبغة، التي تمنح الشعر والرموش لونها. وتتمثل المصادر الغنية بفيتامينات B في المكسرات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة وصفار البيض وبذور القرع العسلي.

فيتامين C: يلعب هذا الفيتامين دورا أساسيا في إنتاج الكولاجين، والذي بدوره يعمل على تقوية الرموش وحمياتها من التقصف والتساقط. وتتمثل المصادر الغنية بفيتامين C في الفواكه الحمضية كالبرتقال والأناناس والبروكلي والقرنبيط والطماطم والفلفل الرومي والفجل.

فيتامين E: يعمل هذا الفيتامين على تحسين عملية نمو الشعر وتسريع وتيرتها. وتتمثل المصادر الغنية بفيتامين E في اللوز والأفوكادو والفول السوداني والتوت الأزرق والسبانخ والكرنب والزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس وزيت جنين القمح.

فيتامين H: يعمل هذا الفيتامين المعروف أيضا باسم "البيوتين" على تعزيز إنتاج الكيراتين، الذي يعزز نمو شعيرات الرموش ويقويها. وتتمثل المصادر الغنية بالبيوتين في الموز والفراولة والتوت والجزر والخيار والقرنبيط وصفار البيض والحليب.

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