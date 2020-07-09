شكرا لقرائتكم خبر عن تخلَّصي من حب الشباب.. 5وصفات طبيعية من الزبادى لبشرة حيوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تسعى الأنثى دائماً للحصول على بشرة ناعمة حيوية، ويُعد ترطيب البشرة الدائم العنصر الرئيسي لبشرة مُشرقة، وهو محور حديثنا اليوم، وهو “الزبادي” ذات العناصر الغذائية الهامة التي تساعد على العناية بالبشرة؛ لذلك ينصح بعمل وصفات طبيعية من الزباد، مع إضافة بعض المكونات الأخرى التى تساعد على ترطيب البشرة وعلاجها من بعض المشاكل الجلدية الشائعة مثل حب الشباب، كما تساعد على تفتيح البشرة، وفقاً لما ذكره موقع “belletag”.

ونعرض لكِ فيما يلي أبرز الوصفات الطبيعية من الزبادى لبشرة حيوية مُشرقة، وهي:

الأفوكادو وزيت الزيتون

فينصح بهرس نصف ثمرة أفوكادو مع إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ، ثم مزجها مع ملعقة كبيرة من الزبادى الطبيعي، ووضعها على الوجه لمدة خمس عشرة دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء الدافئ، وتساعد هذه الوصفة على ترطيب البشرة.

الخيار والزبادى بالعسل

ينصح بتحضير نصف خيار وملعقة كبيرة من العسل والزبادى، ومزج المكونات مع بعضها، ثم وضعها على الوجه، لمدة 15 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء، وتساعد هذه الوصفة فى الحصول على بشرة ناعمة.

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الشوفان والزبادى

ينصح بخلط نصف كوب من الماء الساخن مع ثلث كوب من دقيق الشوفان مع التقليب جيداً، ثم إضافة ملعقتين كبيرتين من الزبادى مع إضافة بيضة ثم خلط المزيج ووضعه على الوجه، لمدة 15 دقيقة ثم غسل الوجه بالماء، وتساعد هذه الوصفة على تنظيف البشرة.

زبادى مع الكركم والموز

يفضل تحضير نصف موزة وملعقة كبيرة من الزبادي، ثم مزج الخليط مع ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، ووضع الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق، والإنتظار لمدة 10 دقائق، ثم شطف الوجه بالماء الدافئ، مما يساعد على تنظيف وتفتيح البشرة.

زبادى مع القرفة

ينصح بخلط ثلاث ملاعق صغيرة من العسل الخام مع نصف موزة مهروسة وثلاث ملاعق صغيرة من الزبادى وكمية قليلة من القرفة، ووضعها على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء، وتساعد هذه الوصفة على تفتيح وترطيب البشرة وعلاج حب الشباب.