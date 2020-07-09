حملة المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء "أحميها من الختان" تستهدف 2500 سيدة

أخبار من الوطن نيوز

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، حملة لطرق الأبواب بعنوان "أحميها من الختان"، اليوم، حيث استهدفت الحملة، 2500 سيدة، وعدد 50 رجلا، و80 طفلا بإجمالى عدد مستهدفين 2630.

جاءت الحملة في قرى وأحياء تجمعات النازحين، بالزهور وحى المساعيد وحى دريم لاند وحى عاطف السادات وأبى صقل وحى الفواخرية وشارع البحر، ووسط البلد وبركة والسماعنه والزوايدة وأحميد، وحى الغاز ورابعة، والروضة وأقطية.

وتم تنفيذ الحملة، بمشاركة عدد 50 رائدة ريفية صحية، شاركت خلال جولاتهن الميدانية، للتوعية الصحية للأهالي بالمحافظة، في التوعية برسائل حملة طرق الأبواب "أحميها من الختان".

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ونفذت الرائدات، توعية للمستهدفين عن مخاطر ختان الإناث، وأن الختان عادة وليست عبادة، وأن جميع الهيئات الطبية فى العالم، جرمت ختان الإناث، ويعتبر أنه عادة مخالفة لأداب المهنة الطبية، وميثاق الشرف الطبي، وتجريم هذه العملية في القانون المصرى، وتغليظ العقوبة على فاعلها، وعلى الآمر بفاعلها، إذا كان الأب أو الأم أو الجدة أو العمة.

وحثهم على أن العفة والطهارة بالتربية الصحيحة، والدين القويم وليس بهذه الجريمة.

جدير بالذكر، أن حملة طرق الابواب "احميها من الختان"، بدأت نشاطها فى يوم 14 يونيو الماضي، وتضمنت العديد من الأنشطة، هذا وتمتد حملة طرق الأبواب بجميع المحافظات لمدة 8 أيام، بمعدل يومين في الأسبوع، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقرى والنجوع، بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة.

وذلك في إطار جهود وأنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمنعقد في الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو الجاري.