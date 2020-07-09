شكرا لقرائتكم خبر عن بطريقة جديدة ورائعة.. هكذا يُمكنك تحضير الدجاج الأسيوي بالعسل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الدجاج من الوجبات الرئيسية التي لا غني عنها في أي مطبخ حول العالم، وتتميز المأكولات الآسيوية بنكهة مختلفة وطيبة عن باقي المطابخ العالمية، ولذلك يُقدّم لكٍ التقرير التالي طريقة تحضير الدجاج الأسيوي بالعسل بخطوات بسيطة وفقًا لـ “مطبخ سيدتي”. المقادير: – أفخاذ الدجاج : 6 قطع – العسل : كوب – الصويا صوص : 5 ملاعق كبيرة – عصير البرتقال : ربع كوب – الثوم : 5 فصوص (مفروم) – الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مبشور) Advertisements طريقة التحضير: – اخلطي العسل مع الصويا صوص وربع كوب عصير برتقال، وقلبيهم جيداً. – أضيفي الثوم المفروم وملعقة من الزنجبيل المبشور، واخلطيهم مرة أخرى. – ضعي أفخاذ الدجاج في كيس وأضيفي إليهم الخليط وأغلقي الكيس بإحكام ورجيه جيداً واتركيه لمدة ساعة على الأقل. – سخني الفرن على درجة 400 درجة مئوية، وأحضري وعاء وادهنيه بزيت حتى لا تلتصق أفخاذ الدجاج به. – ضعي به الدجاج وما تبقى من الصوص في الكيس، وأدخليهم في الفرن لمدة 25 دقيقة. – قومي بتقليبها على الجانبين حتى يكتمل طهيها، وتزين بالسمسم. تابعنا



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