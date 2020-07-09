شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الطوارئ لخسارة نصف كيلو غرام يومياً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كثيراً ما تتعرضين إلى دعوة لمناسبة مفاجئة، وتبحثين عن وسيلة سريعة للتخلص من الدهون المتكدسة في منطقة البطن، سيستعرض هذا المقال برنامج ريجيم يسمّى بـ “الطوارئ” الذي يخسرك كل يوم نصف كيلو غراماً وينفع في مثل هذه الحالات.

تقوم فكرة هذا الريجيم على تناول السوائل والأطعمة الخفيفة، التي يسهل على المعدة هضمها وستلاحظين انه ينقسم الى 8 وجبات بدلاً من الـ5، ذلك لتحفيز الجسم على الحرق.

إليكِ التفاصيل:

ابدأي نهارك عزيزتي بتناول احدى هاتين الخلطتين السحريتين من الليمون الحامض، فهي تساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن، وطرد السموم من الجسم.

خلطة الليمون والكمّون

خلطة تشربينها كل صباح على الريق، تساعدك على حرق الدهون وخسارة كيلوغرامين في الشهر من دون رجيم. اليك كيفية تحضيرها: اغلي مقدار كوب واحد من الماء، ثم اضيفي اليه ملعقة من الكمون المطحون. اغسلي حبة من الليمون حامض بشكل جيد، ثم قطعيها الى شرائح بدون تقشير واضيفيها الى المزيج.

اتركي المزيج جانباً طوال الليل، ثم اشربيه فور استيقاظك صباحاً.

خلطة الليمون والزنجبيل

الزنجبيل معروف بقدرته الفائقة في تسريع عملية الأيض وحرق السعرات الحرارية. اذا كنت ترغبين بنتائج اسرع ولا تمانعين مذاق الزنجبيل الحاد، اليك خلطة اخرى بامكانك الاستفادة منها.

قومي بتقطيع الزنجبيل الطازج الى شرائح صغيرة جداً، اضيفي اليها كوب من الماء المغلي، واتركي المزيح ليرتاح لحوالي 5 دقائق. اسكبي الآن مقدار ملعقة من عصير الليمون الحامض الطازج الى المزيج واشربيها على الريق.

وجبة الفطور: كاسة من الجيلي الدايت او كاسة من حلى المهلبية لايت+ حبة فواكه (اي نوع ما عدى الموز).

سناك 1: كوب من عصير ليمون بالنعناع لايت

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قبل وجبة الغذاء: احتسي كوباً من الشاي الأخضر. بامكانك اضافة المحّلي الصناعي اليه.

الغداء: سلطة بصلصة الليمون الحامض وزيت الزيتون (بالكمية التي تريدينها) + بيضة مسلوقة. بامكانك استبدال البيض بعلبة من التونة المحضرة بالماء.

سناك 2: كوباً من الشاي الأخضر.

العشاء: كاسة من الجيلي الدايت او كاسة من حلى المهلبية لايت.

قبل النوم: احتسي كوباً من الماء الفاتر الذي يحتوي على شرائح الليمون والنعناع الطازج

ملاحظات:

قبل البدء باتباع هذا الرجيم، استشيري طبيبك لأنه يعتبر من الحميات القاسية والتي ربما تترك تأثيرها على بعض الأجسام.

وهذا النظام مخصص لمدةأسبوع واحد فقط، ولا يجوز تخطي هذه المدة.

تذكري أيضاً ضرورة ممارسة التمارين الرياضية مع اتباع هذه الحمية للحصول على نتائج أفضل.