شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي على طريقة تحضير معطر الجسم الطبيعي بـ 3 طرق مختلفة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعد معطر الجسم واحدًا من مستحضرات التجميل التي لا غنى عنها، حيث تمنح المرأة الكثير من الجاذبية بالإضافة إلى التخلص من رائحة العرق وغيرها من الروائح غير المحببة، وهناك بعض السيدات اللواتي يُفضّلن صنع عطرهن الشخصي بأنفسهن من مكونات طبيعية للتمتع برائحة منعشة ومميزة طوال أيام الصيف، ويستعرض التقرير التالي أفضل 3 طرق مختلفة لصنع عطرك الخاص في منزلك وفقًا لـ “موضوع”.

معطر الجسم من الفانيليا

يمكنك إحضار حبة فانيليا وإزالة البذور من داخلها وتقطيعها إلى قطع صغيرة، ومن ثمَّ ضعيها في زجاجة وأضيفي لها ٣ أو ٤ ملاعق كبيرة من زيت دوار الشمس العضوي، وأغلقيها واتركيها في مكان مظلم لمدة أسبوعين، وللحصول على رائحة أفضل قومي برجِّها كل يومين أو ثلاثة أيام، وبعد مرور أسبوعين قومي بتصفية الزيت من قطع الفانيليا وأضيفي له ٤٠ قطرة من زيت البرغموت العطري وكمية مناسبة من زيت خشب الأرز والينسون العطري، ثم ضعي المزيج في عبوة مخصصة واستخدميه في العمل أو مناسباتك البسيطة.

معطر الجسم من بتلات الزهور

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لهواة عطور الزهور المنعشة يمكنك جمع كوب ونصف من الزهور المقطعة بأنواعك المفضلة، كورد الجوري أو الياسمين، وغسلهم جيدًا ثم نقع البتلات في وعاء بمقدار كوبين من الماء وتركهم لليوم التالي، ومن ثمَّ تصفية المياه المعطرة باستخدام قطعة القماش القطنية ووضع مياهها على النار حتى يتبخر جزء منها ويبقى لديكِ مقدار ملعقتين من السائل، ثم ضعي المياه المعطرة في عبوة مُحكمة الغلق واستعمليها لرائحة منعشة وجميلة.

معطر الجسم من اللافندر

إن كنتِ من محبي رائحة اللافندر يمكنك صنع عطرك بوضع ثُمن كوب من زيت الجوجوبا في وعاء، وإضافة كوب من زيت اللوز الحلو إليها مع 40 قطرة من زيت اللافندر المنعش، و20 قطرة من زيت الفانيلا، وخلطهم جيدًا، ثم ضعي الخليط في زجاجة مُحكمة الغلق واستخدميها لرائحة زكية.