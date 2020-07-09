شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه الخطوات حضري دقيق البطاطس في المنزل واستعمليه في مخبوزاتك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يستخدم دقيق البطاطس كبديل لدقيق القمح الكامل، ويمكن استخدامه مع الدقيق الأبيض إذ يحفظ الرطوبة ويعزّز تماسك العجين لتسهيل تشكيله

كما يمكنكِ تحضيره في المنزل مخبوزاتبخطوات بسيطة تضمن لكِ نتيجة رائعة لتحضري مخبوزاتك بدون مضار الغلوتين وبدقيق منزلي غني بالنكهات اللذيذة.

ولكن يجب أن تعلمي سيدتي أنه يجب أن تتوفر لديك كمية كافية من البطاطس لتستطيعي تحويلها إلى بودرة فكلّ 500 غرام من البطاطس ينتج حوالي 3 أكواب من الدقيق، كما أنكِ لست بحاجة للتدقيق بقوام البطاطس أو نكهتها إذ أنها ستتحول إلى بودرة، تأكدي فقط من أنها غير فاسدة أو مهترئة.

الخطوات:

إغسلي حبات البطاطس جيداً بالماء البارد لتتخلصي من كلّ رواسب الأتربة والأوساخ.

بعد تنظيف البطاطس، قطّعيها إلى مكعبات إذ أن هذه الخطوة مهمة لتسريع عملية نضوج البطاطس. بعد التقطيع، إغسلي البطاطس مجدداً حتى تتخلصي من أكبر كمية ممكنة من النشاء.

ضعي مكعبات البطاطس في قدر على نار متوسطة واغمريها بالماء. عند الغليان، خفّفي النار واسلقي البطاطس حتى تنضج بالكامل وتصبح قابلة للهرس.

Advertisements

صفّي مكعبات البطاطس، ضعيها في وعاء ثمّ اهرسيها بالكامل سواء بمحضر الطعام أو هراسة البطاطس اليدوية.

لتجفيف البطاطس، يمكنك اتباع طريقتين:

-إما أن تستخدمي مكنة مخصصة للتجفيف متوفرة في محلات الأدوات الكهربائية.

-أو يمكنك تجفيف البطاطس بحرارة الشمس. إفردي البطاطس المهروسة عل قطعة قماش وضعيها في زاوية مباشرة لحرارة الشمس حوالي 12-20 ساعة حتى تجفّ البطاطس بالكامل.

عندما تتأكدي من جفاف البطاطس بالكامل، ضعيها في محضر الطعام واطحنيها جيداً حتى تحصلي على قوام بودرة أي دقيق البطاطس.

احتفظي بالدقيق في برطمان زجاجي محكم الإغلاق في زاوية بعيدة عن الرطوبة وأشعة الشمس.