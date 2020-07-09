توقعات الأبراج اليوم 9-7-2020: فرصة لـ الحوت ونصيحة لـ الجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب horoscope.

برج الحمل:

اخرج من وضع حياتك الجاد حتى لو ليوم واحد وجرب لعبة جديدة مع أصدقائك، واقض وقتا ممتعا معهم، وعبر عن نفسك بحرية وتعرف على مقدار قوتك.

برج الثور:

لديك تأثير قوي على الآخرين بحكم طبيعتك المحبة للمرح والسلام، وإبراز ايجابياتك.

الجوزاء:

حول طاقتك إلى طموح، وابتسم دائما ولا تدع أشياء صغيرة تعطل روتينك.

برج السرطان:

يوم رائع بالنسبة لك، ستجد فيه أن أسلوبك المرح يخرجك من صعوبات تتعرض إليها، واقض بعض وقتك مع الأطفال، انشر حبك وعاطفتك للناس الموجودين حولك.

برج الأسد:

خذ راحة من عملك اليوم واسترخ قليلاً، دع طبيعتك الرومانسية تتمتع ببعض المرح.

برج العذراء:

حاول ألا تتذمر اليوم، لأن تذمرك لا يوصلك إلى شيء، وسوف يكون العالم تحت قدميك.

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برج الميزان:

حاول أن يكون لديك نظرة إيجابية متفائلة اليوم، وانظر للجمال الموجود حولك دائما.

برج العقرب:

حان الوقت للخروج من السبات، و تخلص من الظلمة بداخلك والعب واستمتع وسيتحسن مذاجك.

برج القوس:

المواقف العنيدة لدى الآخرين قد تعوق تقدمك، عبر عن مشاعرك وأبرز وجهة نظرك.

برج الجدي:

قد ينتقدك الناس قليلاً اليوم، ومن الأفضل أن تسمع ما سيقولونه، وتقبل تعليقاتهم حتى لا تكون مغرور.

برج الدلو:

دع روحك تتألق اليوم وافتح قلبك وانشر الحب للعالم إنه اليوم المثالي للحب والضحك.

برج الحوت

تسير الأمور بشكل جيد للغاية اليوم لذلك لا تخجل من أي شئ، واغتنم هذه الفرصة للتألق بأكبر قدر ممكن من الظهور.