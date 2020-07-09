تعرف على درجة الحرارة المثالية لتخزين الشوكولاتة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التغذية الألمانية سوزانه بوشر إن التخزين السليم للشوكولاتة يساعد في الحفاظ على مذاقها اللذيذ، موضحة أن درجة الحرارة المثالية للتخزين تتراوح بين 12 و18 مئوية.

وأضافت بوشر أنه في حال تخزين الشوكولاتة في درجات حرارة أعلى، فإنه تتكون عليها طبقة رمادية اللون، بينما تتكون عليها طبقة بيضاء اللون في حال تخزينها في درجات حرارة أقل.

وعلى الرغم من أنه يمكن تناول الشوكولاتة في كلا الحالتين، إلا أن مظهرها لا يبدو جذابا ولا يثير الشهية كما أن مذاقها لا يكون لذيذا.

وأشارت بوشر إلى أن الشوكولاتة الداكنة تعد أفضل للصحة من الشوكولاتة الفاتحة؛ نظرا لاحتوائها على الكاكاو بنسبة تتراوح بين 70 و80%. ويزخر الكاكاو بمركبات "الفلافونويد"، التي تحافظ على مرونة الأوعية الدموية وتساعد على خفض ضغط الدم قليلا، في حين تحتوي الشوكولاتة الفاتحة على نسبة سكر ودهون أعلى.