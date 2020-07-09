"القومي للمرأة": تلقينا 400 بلاغ تحرش الأسبوع الماضي

أخبار من الوطن نيوز

تقدمت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكل الوزراء الذين صوتوا بالموافقة على تعديل تشريعي لإخفاء بيانات المجني عليهن، في جرائم التحرش، خاصةً وزير العدل المستشار عمر مروان، بسبب تقديم هذا التعديل.

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وقالت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "الخوف من الفضيحة بيبثه المجتمع، لكن يجب أن تطمئنوا وبياناتكم ستكون سرية، وفي هذه المرحلة ستتضافر الحكومة المصرية للحصول على حق البنات، والأولاد يتقدمون ببلاغات ضد التحرش بسبب تعرض الأطفال للتحرش".

وأضافت: "عندما يعلم المعتدي بوجود بلاغ فإن الجريمة ستقل، وهذه التعديلات تاريخية ونرجو من البنات والإبلاغ والآباء والأمهات أن يتقدمن بالبلاغات سريعًا، وخلال الأسبوع الماضي استقبلنا 400 شكوى وبلاغ بسبب التحرش، وهذه الأعداد لم تكن تحدث على مدار سنوات طويلة، وهذا يعني أن الناس بدأت تتحرك، والبلاغات لدينا تتمتع بالسرية الكاملة".

وواصلت: "نتحرك في كل محافظات مصر، وهناك بعض محافظات الصعيد، البنات يعلمن بجهودنا، وهناك بنت أصرت على ملاحقة متحرش لمدة 6 أشهر، وحصلت على حكم بالحبس لصالحها ضد المتحرش، ووالدتها كانت مساندة لها، رغم أن كل أفراد الأسرة رفضوا تقديم البلاغ، ونعمل على طرق الأبواب، ونتحدث عن ختان الإناث والعنف ضد المرأة، والاستمرار في هذه الحملات والتوعية مهمة جدًا، وأتمنى أن يهتم الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الأمر، حتى نصل إلى الشباب".