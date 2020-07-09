"سبحان الله بتصيفوا في نفس الوقت".. التعليقات تنهال على صور ياسمين عبدالعزيز والعوضي

علاقات و مجتمع

منذ إعلان زواج أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، وكلاهما يحرص على مشاركة الجمهور يومياته، على منصات التواصل الاجتماعي في التوقيت ذاته، وتحديدًا خلال العطلات، الأمر الذي لاحظه متابعيهما.

ومنذ قليل، نشر العوضي وياسمين صور بملابس البحر كل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، في التوقيت ذاته، وهو ما جعل إحدى متابعات ياسمين، تعلق على صورتها "سبحان الله أنت والعوضي بتصيفوا في نفس الوقت".

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أما العرضي، فالصورة التي نشرها حظيت بتعليقات تتساءل عن ياسمين :"فين ياسمين ياعوضي"، "فين نصك الحلو".

وكانت انتشرت مؤخرًا شائعة حول حمل ياسمين من العوضي، وذلك بعد تداول صور لها بدت من خلالها بوزن زائد، الأمر الذي نفته، عادت لنشر صور جديدة لها برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي.

وردت "ياسمين" على الأمر بشكل غير مباشر، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث شاركت بصورة من دراسة تقول: "إذا لم يزد وزنك في الحب، فأنت مع الشخص الغلط"، مشيرة لزوجها أحمد العوضي.

وسرعان ما رد" العوضي"، قائلا: "أنت كده مع الشخص صح الصح أكيد".

وتفاعل معهما المتابعون وأصدقاؤهما من الفنانين، منهم الفنانة بدرية طلبة، التي علقت قائلة: "ما شاء الله، ربنا يحفظكم"، وغيرها من التعليقات: "الله يسعدكم"، "بنحبكم أوي".