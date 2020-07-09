ياسمين غيث: "مكنتش أعرف إن اللى بيعمله مدرس الكيمياء ده اسمه تحرش"

علاقات و مجتمع

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أكدت الفنانة ياسمين غيث، أنها أثناء دراستها بالمرحلة الثانية من الثانوية العامة، تعاملت مع أحد مدرسي مادة الكيمياء، وكان معروفا عنه، محاولاته الحثيثة في التحرش بالفتيات في المدرسة، بحجة أنه في سن والدهم، ولكن لصغر سنها، لم تكن تعلم بأن ذلك يندرج تحت مسمى "التحرش".

وأضافت "غيث"، خلال مداخلة لها عبر "سكايب"، ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي تقدمه مني عبدالغني ومفيدة شيحة، والمذاع على فضائية "CBC"، أنها بالرغم من عدم استيعابها لكون ذلك تحرشا، أخبرت والدتها، والتحدث معها على الفور، وإخبارها بما كان يفعل ذلك المدرس، موضحة أن التحرش له أنواع عدة، وبات لزاما على الفتيات رفض كل أنواع التحرش، الذي من الممكن التعرض لها من خلال مختلف الشباب، لتوقف مثل تلك الأفعال.

وأكدت أنه بعدما قامت والدتها بشكو المدرس في المدرسة، لم تتخذ المدرسة أي قرار ضده، لكنه برر فعلته تلك، مشيرة إلى أن ذلك الحادث، شجعها على رفع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وحكت فيه تجربتها، وأعطت نصائح لأقرانها عن كيفيه التصرف إزاء تلك المواقف.