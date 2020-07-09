الامارات | في عيد رينغو ستار.. حضرت أغاني «الخنافس» وغاب الرفيق

شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد رينغو ستار.. حضرت أغاني «الخنافس» وغاب الرفيق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل نجم فرقة «البيتلز» الشهيرة السابق رينغو ستار، أول من أمس، بعيد ميلاده الـ80، ولكن افتراضياً بسبب ظروف أزمة فيروس «كورونا».

ومع أن أغنيات «الخنافس» حضرت في الاحتفال، غاب عنه رفيق رينعو ستار السابق بول ماكارتني.

وشرح الفنان لجمهوره، وهو يجلس خلف آلة «درامز» ويضع كمامة مزيّنة برسم يرمز إلى السلام: «أفضّل كمعظمكم أن أحظى بحفلة عيد ميلاد جميلة.. لكنّ هذه السنة ليست ملائمة لتنظيم تجمّع كبير».

وأضاف: «لذلك أحتفل مع أصدقائي بطريقة مختلفة هذه السنة.. سنضطر إلى البقاء بعيدين عن بعض بسبب الفيروس».

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وشمل برنامج الحفلة عدداً من أغنيات «البيتلز» الشهيرة، منها: «كام توغيذر» و«أول يو نيد إز لاف» و«ويز إي ليتل هلب فروم ماي فريندز». كذلك ضمّ البرنامج مقاطع فيديو من الأرشيف وتسجيلات منزلية وشهادات مسجّلة من فنانين، بينهم شيريل كرو وديفيد لينش. حضر البث الحيّ للحفل نحو 130 ألفاً من محبّي «البيتلز» ورينغو ستار.

لكنّ بعض المشاهدين أبدوا خيبة أمل من غياب بول ماكارتني، الذي لم يظهر في الحفل إلا في مقتطف من حفلة في لوس أنجلوس العام الماضي، شارك فيها الرفيقان السابقان معاً.

ورغم غيابه، كان ماكارتني في تغريدة له نهاراً على حسابه عبر موقع «تويتر»، تمنى لـ«سير ريتشارد» (وريتشارد هو الاسم الأصلي لرينغو) «عيد ميلاد سعيداً». وكتب: «أتمنى أن تمضي يوماً ممتازاً يا صديقي القديم».

• 130 ألفاً من محبّي «البيتلز» ورينغو ستار تابعوا البث المباشر للحفل.

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