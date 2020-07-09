الامارات | فؤاد عبدالواحد: «ألبوم 2020» يحقق مشاهدات كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد عبدالواحد: «ألبوم 2020» يحقق مشاهدات كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الفنان الشاب فؤاد عبدالواحد، أنه يعمل على تجهيز مجموعة من الأغنيات، لاختيار إحداها وطرحها بشكل منفرد.

وأشار إلى أن أغنيات ألبومه الأخير «فؤاد 2020»، المتضمن 17 أغنية، تعاون بها مع كبار شعراء وملحني الخليج والوطن العربي، قد نجح في تحقيق انتشار واسع بين الجمهور، لافتاً إلى نسبة المشاهدات العالية في موقع «يوتيوب»، وعبر المنصات الإلكترونية المختلفة.

وتخطت أغنية «أوعدك أرحل» حاجز الستة ملايين مشاهدة، ومثلها أغنية «الزمان»، بينما حققت أغنية «اصحى» نحو ثلاثة ملايين، وتخطت أغنيتا «أحبك» و «عصى موسى» حاجز المليونين. ومن بين الأغنيات المتميزة في قناة فؤاد عبدالواحد الرسمية على «يوتيوب»، أغنية «أنا أصدق» التي تخطت الـ15 مليون مشاهدة، وأغنية «خنجر يماني» التي تجاوزت الأربعة ملايين مشاهدة.

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