الامارات | 54 % من الألمان يرفضون إلغاء إلزام ارتداء الكمامات في المتاجر

شكرا لقرائتكم خبر عن 54 % من الألمان يرفضون إلغاء إلزام ارتداء الكمامات في المتاجر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض نحو نصف الألمان في استطلاع للرأي إلغاء إلزام ارتداء الكمامات في المتاجر، حتى لو كان عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد قليلاً في بعض الولايات، وكانت هناك إمكانية للالتزام بقاعدة المسافة الآمنة.

وأظهر الاستطلاع، الذي نُشرت نتائجه أمس، أن 54% من الألمان يعارضون الإلغاء، بينما يؤيده 37% آخرون، في حين لم تحدد نسبة 9% موقفها من الأمر.

وأشار الاستطلاع إلى أن نسبة الرفض كانت أكبر بين من هم فوق 55 عاماً، إذ بلغت 61%، مقابل 36% بين من تراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً. وكان وزير الاقتصاد المحلي في ولاية ميكلنبورغ - فوربومرن، هاري كلافه، قد أثار جدلاً خلال تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية يوم الأحد الماضي حول إلغاء إلزام ارتداء الكمامات خلال التسوق في المتاجر، وقوبل المقترح بالمعارضة من الجميع تقريباً.

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