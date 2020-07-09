شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب يعتبرالكركديه نبات البوتوكس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مشروب زهرة الكركديه غني بالعناصر المهمة لصحة البشرة كالنياسين والمغنزيوم والحديد وفيتامين سي وغيرها، ويمكن تناوله بارداً أو ساخناً.

و يطلق على هذه الزهرة الأرجوانية “نبات البوتوكس”، وذلك لدورها في شد البشرة وزيادة مرونتها البشرة وتقليل علامات الشيخوخة، لقدرته على منع نشاط إنزيم الإيلاستاز، المسؤول عن تحطيم الإيلاستين الطبيعي للبشرة.

كما يحتوي الكركديه على حمض بروبوكواتشيك الذي له خصائص قوية مضادة للأكسدة التي تحطم الجذور الحرة في الخلايا، بما فيها خلايا الجلد والبشرة.

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ويساعد الكركديه على مكافحة فرط التصبغ أو بقع العمر، التي تعتبر واحدة من علامات الشيخوخة الواضحة في البشرة، يمكن أن تحدث بقع العمر بسبب عدد من المتغيرات المختلفة، بما في ذلك التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وإنتاج الميلانين الزائد، والوراثة. إن الأحماض العضوية الموجودة في الكركديه لها تأثير مقشر، بما في ذلك حامض الستريك وحامض الماليك، يمكن أن يساعد الكركديه على تسريع دوران الخلايا، والحصول على لون موحّد قدر الإمكان.

ويُستخدم الكركديه في صناعة بعض منتجات العناية بالبشرة، والتي يكون بالفعل لها فوائد هامة، ولكن من الأفضل عدم استخدامه بشكله الصحيح في الأغراض العلاجية للجلد إلا بعد استشارة الطبيب.

المصدر: ديلي ميديكال إنفو