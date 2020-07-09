شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 4 مكونات طبيعية.. هكذا يُمكنك التخلص من مشكلة اصفرار الأظافر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحتاج الأظافر إلى العناية تمامًا كالبشرة، ويُعتبر طلاء الأظافر كغيره من مساحيق التجميل التي لا تسمح للظفر بالتنفّس، ليس فقط من خلال الطبقة التي تكسو الظفر وإنّما أيضاً تغلغل الموادّ الكيميائيّة التي يحتويها الطلاء داخل المسامّ والتي قد تؤدّي إلى حروق في طبقتها الداخليّة بعد 3 أيّام من تطبيقه، ويستعرض التقرير التالي أفضل 5 طرق طبيعية للتخلص من مشكلة اصفرار الأظافر

1- زيت شجرة الشاي: المنتجات التي تحتوي على زيت الشاي تتمتّع بفوائد تساعد في حماية الأظافر من الالتهابات.

2- خلّ التفّاح: الأحماض الموجودة في خلّ التفّاح تساعد على التخفيف من تغيّر لون الأظافر، كما تعالج الالتهابات التي تصيبها وتتسبّب في تصبّغها. اخلطي نصف كوب من الخلّ وكوباً من الماء الفاتر، ضعي أظافركِ في الخليط لمدّة 20 دقيقة، ثمّ جفّفيها. كرّري هذه العمليّة 3 مرّات يوميّاً لمدّة شهر للتخلّص من الالتهابات، الحدّ من الاصفرار، تعزيز نموّ الأظافر وجعلها أكثر قوّة.

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3- صودا الخبز: تتميّز صودا الخبز بخصائصها المبيّضة والمقشّرة التي تساعد في إزالة الاصفرار. قومي بمزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز، نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من عصير اللّيمون حتى يصبح الخليط كالمعجون، ثمّ قومي بفرك أظافركِ بالخليط باستخدام فرشاة أسنان طريّة وناعمة. اتركيه لمدّة 5 دقائق، ثمّ اغسلي أظافركِ بماء دافئ. كرّري هذا العلاج مرّة كلّ أسبوعين.

4- معجون تبييض الأسنان: يمكنكِ كذلك استخدام معجون تبييض الأسنان في علاجها، قومي بفركها بكميّة قليلة منه وبعد بضع دقائق اغسليها بالماء، ثمّ قومي بترطيبها.