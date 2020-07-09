"بالمان" تطلق أول مجموعة أزياء مستدامة وصديقة للبيئة

في ظل التغييرات الكبيرة التي اجتاحت مشهد الموضة، كشفت العلامة الفرنسية الفاخرة بالمان النقاب عن أول مجموعة مستدامة من الآن، مؤكدة أنه من الآن فصاعدًا سيرتكز مستقبل العلامة التجارية على إنشاء مجموعات مستدامة وصديقة للبيئة.

وتضم المجموعة التي تحمل اسم "Caps PS21" المخصصة للنساء حصريًا، مجموعة مختارة من القمصان والبلوزات القطنية العضوية وبلوزات من قماش الـ"Ecocert".

بالإضافة إلى ذلك، بذلت العلامة جهودا كبيرة للحد من البصمة الكربونية أثناء تصنيع ونقل هذه القطع، والتي تم إنشاؤها في مرافق الطاقة المتجددة، وتم التركيز على جميع العناصر والتفاصيل مهما كانت صغيرة والتي تم تصنيعها بطريقة مستدامة.

وتعتقد العلامة التجارية أنه لم يعد من الممكن تأجيل التغييرات العميقة التي ستؤثر إيجابيا على حياتنا، حيث تسببت أشهر من الحجر وتوقف مختلف الصناعات، في إحداث التغييرات اللازمة لتجنب المزيد من الأضرار التي تؤثر على بيئة كوكبنا وبالتالي على صحتنا، ويجب تحقيق هذا التقدم الجديد في أقرب وقت ممكن بالاتجاه نحو الاستدامة.

وفي حديثه عن المجموعة والتغييرات التي ستطرأ على العلامة الفرنسية، صرح أوليفييه روستينغ المدير الإبداعي للعلامة التجارية في بيانٍ له: "حتى بداية العزلة، كنت أؤمن دائمًا أنه من الضروري التواجد فعليًا في الاستوديو والعمل مع فريقي لإنشاء مجموعة، فبعد سنوات عديدة من العمل على عشرات المجموعات انتهى بي الأمر بالاعتماد كثيرًا على المواهب والمهارات والأفكار المبتكرة والآراء الصادقة من أعضاء فريق التصميم".

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وتابع بالقول: "ثم، فجأة وبعد فرض الحجر المنزلي، اضطررت لاكتشاف طريقة جديدة للعمل على طاولة المطبخ استعنت بتطبيق زوم حيث أجريت مكالمات لا نهاية لها، العمل لم يكن بالتأكيد سهلا بالنسبة لأي منا، ولكن في النهاية، أفتحر بكوني وفريقي قادرين على تصميم مجموعات أزياء في ظل الظروف الصعبة".

وأضاف: "واليوم، ما زلنا أنا وفريقي نحدث ثورة في ما كان يُعتبر معايير فئة محددة والأجيال السابقة - بإعادة التفكير فيها وتشويهها وتحديثها من أجل تقديم شيء غير متوقع وجديد ومُحدَّث، وهذه المجموعة تضم تشكيلة متنوعة من الأساليب والتصاميم المتوفرة للجميع، تعكس قيم بالمان في الحاضر والتنوع الجميل لفرنسا الحديثة، وتمنحنا نظرة عن مستقبل علامتنا التجارية".

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